“¿Y si Hamlet fuera ellx?”, nueva versión de la tragedia de Shakespeare adaptada

“Hamlet”, el gran clásico del dramaturgo inglés William Shakespeare, llega en una nueva versión adaptada y dirigida por Manuel Orjuela al Teatro Estudio del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con dos funciones el viernes 25 y el sábado 26 de junio, a las 8 p. m.

“¿Y si Hamlet fuera ellx?”, coproducción colombo-mexicana entre el Teatro Mayor, Iberescena y la compañía Sr. M, instala al célebre protagonista de la tragedia teatral en un escenario inmerso en reflexiones y acciones sobre la identidad propias de nuestra actualidad. ¿Qué cuerpos habitan la pregunta esencial y eterna de “ser o no ser”?.

La producción se cuestiona la transmutación de los conceptos clásicos de hombre y mujer, que trascienden, para desembocar en la diversidad de género contemporánea, a través de un clásico de Shakespeare.

“Abordar a Hamlet siempre será un sueño para un director. Y al tener la oportunidad de montarle en este momento tan interesante de la humanidad, he decidido asumir esta fábula como la soñé. Estoy cansado del realismo, de la continuidad, amo los espejos de los espejos en Shakespeare y me he dejado llevar por ellos y mis sueños, literalmente mis sueños en desvelo en esta inconexa trama que les propongo a ustedes espectadores, expectantes espejos. No esperen pues un sueño colectivo, es un sueño compartido por fieles y, a veces, incrédulos actores. A los tendenciosos del género me les excuso pues verán el reflejo de mi ingenuidad y de mis preguntas. Hamlet es mi juego preferido, lo puedo prestar, pero no entren en él con la lógica del tedio de la vida. A eso los invito”, explica Orjuela sobre la puesta en escena.

La obra apuesta entonces por el análisis desde los sincretismos y grises de la perspectiva de género, desde lo liminal, lo poco legible, lo trans. Entendiendo lo trans como un prefijo que significa “al otro lado” o “a través de” y que acude a lo múltiple para poder hablar de sí mismo.

La coreografía de “¿Y si Hamlet fuera ellx?”, fue realizada por Saeed Pezeshki; el diseño de escenografía es de Mateo Rueda Cerón, la composición musical de Mateo Molano, el diseño de iluminación de Giulia Ducci y el diseño de vestuario de Carla Zamora Predieri.