Yeiow, mejor artista revelación de los premios Vive Nuestra Música 2023

En el 2006, cuando tenía 12 años, Yeiow comenzó a interesarse por la música al ver a sus amigos de la calle hacer sus propios Feestyle. Foto: Cortesía

Después de su victoria en los premios Vive Nuestra Música 2023, Yeiow continúa promocionando en Colombia su nuevo sencillo “Modelo de revista”, un tema con un ritmo fresco e innovador, mezclando distintos sonidos que logran crear una experiencia sonora urbana, producido por Alcover, ganador de Latin Grammy y quien ha cosechado grandes éxitos para Don Omar con canciones como “Se Menea” & “Danza Kuduro”. Un sencillo hecho para todos los amantes de este género urbano.

El video fue rodado en Miami, producido y dirigido por Josh Papi con el que quiere enviar un mensaje de empoderamiento a las mujeres. Un videoclip que busca mostrar a las mujeres reales con un concepto fashion y moderno.

Con una carrera en ascenso, el artista sigue posicionándose en el país y creciendo en la industria musical con gran fuerza y muchos sueños por cumplir, dejando de lado el oscuro momento que vivió hace unos años en las calles, llevando un mensaje de a todos los jóvenes que por circunstancias de la vida caen en las drogas y la dureza del mundo de las pandillas.

“Gracias a la vida, a Dios y a la música porque me permitió tener una nueva oportunidad”, afirma.

¿Quién es Yeiow?

Desde muy pequeño, Joan José Ferreira Castillo hoy conocido como Yeiow, sintió un profundo amor por su familia a pesar de las circunstancias que lo rodeaban. En 1.994 en República Dominicana, sus padres le compraron su primer micrófono, un recuerdo que aún permanece intacto en su mente, en una vida con poco pero que era muy feliz.

Luego llegaría una etapa que lo marcaría de por vida. En el colegio fue víctima de Bullying, uno donde no solo de burlaban porque usaba lentes sino por los pocos ingresos económicos de su familia, era el disgusto de quienes lo tenían todo. En aquella época no era tan visible como lo es hoy. Esto y la rebeldía con sus padres terminaron por transformar la personalidad de ese niño inocente.

Después de varias expulsiones del colegio y peleas en la calle, Yeiow se introdujo en un mundo del cual tenía poco conocimiento. Un día que parecía normal, fue la primera vez que conoció ese camino al que nadie quiere entrar y muy pocos pueden salir. A su corta edad probó las drogas, creía tener amigos dentro de las pandillas de su barrio y ser independiente con negocios ilícitos. Tristemente con esto dejó atrás la niñez y se convirtió en una persona que en su interior, no quería ser.

En el 2006, cuando tenía 12 años, comenzó a interesarse por la música al ver a sus amigos de la calle hacer sus propios Feestyle y sintió que había otra forma de canalizar su dolor y desahogarse. Es ahí cuando nace la pasión y el interés por la producción musical. Tiempo después comenzó a inclinarse por el canto, sentía que así podía ayudar a otros jóvenes en la misma situación a través de su música y a su vez hacer una catarsis de todo lo que había vivido. Ahí nace la historia de Yeiow , como popularmente se dio a conocer en las calles de su país en un inicio.

Su familia siempre lo apoyo, convirtiéndose en el sueño de todos. A los 17 años, con varios caminos por escoger, inicia su trayectoria profesional como artista. De de sus experiencias componía temas que logró posicionarlos en su pueblo natal, Santiago de los Caballeros (República Dominicana), cantando en promociones escolares, discotecas y eventos urbanos de barrio. El movimiento urbano que surgía en esa época le ayudó a lograr pertenecer a diferentes compañías disqueras de renombre en la ciudad, lo que lo llevó a convencerse y escoger el camino de la música lo cual se convertiría en el ancla para dejar el mundo de la calle.

Quebrantos

Lleno de sueños y por situaciones personales YEIOW decide comenzar una nueva vida y emigrar a los Estados Unidos, donde quiso continuar con su sueño musical.

La dura realidad de los inmigrantes golpeó la vida de este joven, un país nuevo que lo recibió; pero no como él esperaba, la capital del mundo que lo hizo escudriñar y no confiar, pues la traición y la desconfianza sorprendieron su vida, un camino oscuro y de situaciones peligrosas lo llevaron a dormir por semanas en las calles de New York. Sin embargo, su familia siempre fue su pilar, motor y motivación que lo ayudaron a salir de este mundo junto con la música.

Una nueva era

Llega el 2018 y con ello una nueva oportunidad, después de muchos años sin tener contacto con la industria musical y diferentes situaciones vividas, AAC RECORDS hace contacto por medio de su CEO con Yeiow, ahí se ilumina su camino, con nuevas oportunidades llegan a su entorno y nace un nuevo YEIOW.

En el 2020 ya había una visión internacional y reinicia su carrera artística con su sencillo ‘Cartier’, que lo posicionan como un artista con proyección en su género. En el 2021 lanza “A partir de hoy” y “La Mala” dos grandes producciones musicales junto al reconocido productor y artista Alcover y Pamela Vélez, ganadores al Latin Grammy.

En el 2022 Yeiow lanza el sencillo “Pilitas” haciendo funciones con el EDM (Guaracha), sonidos electrónicos que le dan un aire a su carrera musical. Llega el 2023 y junto a él más contenido, “De cero a 100″ y “La Noche” lo posicionan en Youtube con más de 500k visualizaciones.

Ahora llega “Modelo de Revista” con un ritmo fresco e innovador. La autenticidad de Yeiow se mantiene en su talento lírico con una fuerza arrolladora. Este éxito con gran proyección, su ritmo indudablemente cautivará a los oyentes y las listas urbanas.