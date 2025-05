Yeison Jiménez hará festival previo a su concierto en El Campín: ¿cómo participar?

Yeison Jiménez. Foto: Instagram

Yeison Jiménez está a punto de hacer historia en la música regional colombiana con su esperado concierto en el Estadio El Campín de Bogotá, programado para el 26 de julio de 2025. Con el 95% de las entradas ya vendidas, el artista se prepara para celebrar su cumpleaños número 34 junto a miles de fanáticos.

Yeison Jiménez anunció el YJ Fest

El artista ha revelado el YJ FEST, un festival que se llevará a cabo antes del concierto y que ofrecerá a quienes lleguen temprano una experiencia inolvidable. Será una gran oportunidad para sumergirse en la carrera musical del intérprete de Aventurero a través de actividades interactivas, presentaciones íntimas, exhibiciones especiales y muchas sorpresas más.

El concierto, que forma parte de su gira “Mi Promesa Tour 2025”, contará con dos tarimas, un show de drones, pirotecnia y la participación de artistas invitados tanto nacionales como internacionales, cuyos nombres se darán a conocer el día del evento. Además, Yeison tendrá un momento especial con 50 fans seleccionados para disfrutar de una experiencia VIP única, que incluirá la celebración de su cumpleaños con pastel y bebidas.

“Esta es una apuesta grande, pero esta es la ciudad que me vio crecer, Bogotá es mi casa, es todo lo que yo soy, aquí están mis amigos, mi colegio, donde me gradué, esta ciudad no me falla, y el hacerlo un 26 de julio se me hace que es lo más importante porque será el cumpleaños más grande que se haya celebrado en Colombia, con el público y con unos invitados impresionantes”, dijo a través de sus redes sociales.

Para tener la oportunidad de ser uno de los 50 afortunados en la zona VIP, los fanáticos deben estar atentos a las redes sociales de Yeison donde se anunciarán dinámicas y sorteos para elegir a los participantes de esta experiencia única. La selección se llevará a cabo entre aquellos que ya hayan comprado su entrada o que la adquieran pronto.

Sus seguidores le han dejado mensajes felicitándolo por todos los logros que ha obtenido en su carrera profesional: “mi admiración siempre para ti YJ. ¡Eres increíble! Tu música alegra el corazón y llega al alma. Dios te bendiga en todo tiempo”, “que sigas recogiendo la buena cosecha de la mano de Dios”, “el qué no lo ha visto en vivo cantando jamás va a entender porque ha llegado tan lejos”, “Dios es bueno cumple toda promesa”, “definitivamente, hay que vivirse un concierto de este hombre al menos una vez en la vida”.