Los artistas esperan que la canción, que fusiona el vallenato con la música regional colombiana, se convierta en un éxito total en la cuarentena. El video, dirigido por Nuno Gómez y producido por Madlove, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Es la primera vez que se unen para realizar una colaboración. ¿Cómo les fue ahondando en el terreno musical del otro?

Yeison Jiménez (YJ): Este es un sueño para mí. Es una bendición saber que, por primera vez, se unen artistas pioneros en su género para realizar una canción. Hubo mucha expectativa, mucha gente preguntó qué íbamos a hacer y cómo, pero, bueno, por fin ya estamos aquí. Tuvimos tres opciones de canciones hasta que llegamos a “Gracias a ti”.

Silvestre Dangond (SD): Para nadie es un secreto el crecimiento y revelo generacional de Yeison. Al vallenato le pasó lo mismo que le pasó al género popular en distintas épocas. No sé si se acuerdan cuando llegó la nueva generación del vallenato, que éramos unos peladitos, eso mismo le pasó al género popular y dio una cabida importante para que todas estas figuras jóvenes hoy estuvieran en los estándares de los primeros lugares en la radio colombiana. Sabía que en algún momento tenía que grabar con un popular, sabía que no me podía morir sin grabar con uno de ellos. No niego que me hubiera gustado incursionar con los pioneros, porque para nadie es un secreto que las grandes leyendas de la música popular merecen aplausos. Pero, y gracias a Dios, se dio esta oportunidad con Yeison que es alguien a quien admiro, eso sí, yo no hago un feet con alguien que no admiro porque entraría en la onda de hacer cosas por hacer y eso es lo que no quiero, no resulta un éxito la cosa, no se puede transmitir igual. (Lea: “Vallenato apretao”, lo nuevo de Silvestre Dangond)

YJ: Es una canción que tiene mucha fuerza. Lo que más me llamó la atención es que tenía todo esa magia que tiene Silvestre Dangond, no era una canción aburrida, sino que desde uno entra a la canción pasa algo. La planificación del video lo hicimos con Nuno Gómez, quien me sorprendió muchísimo porque tiene una capacidad a nivel audiovisual impresionante.

SD: Aunque, sin lugar a duda, el éxito del video hubiera sido que grabaran a Yeison cuando tuvo que irse al aeropuerto en la moto de un policía. El día del rodaje teníamos cuatro horas para hacer el video pero nos gastamos seis, y Yeison tenía que irse para Cali y en el sitio donde estábamos (afueras de Bogotá) no alcanzaba a llegar así que por eso se fue en la moto del policía.

¿Por qué decidieron lanzar la canción en este momento?

YS: Nosotros teníamos todo listo para lanzarla a inicio de año. Antes de irme a Europa grabamos el video con Silvestre, la idea era que yo duraba 20 días por allá y luego regresaba, pero todos sabemos que nuestra estadía fue cuando estalla toda la pandemia mundial y quedamos varados. Siento que no podemos seguir esperando a que aparezca la famosa vacuna, que para regarla a nivel mundial se va a demorar otro medio año, sino que tenemos que seguir remando en el agua que teníamos. Estamos en una pandemia mundial que nos obliga a reinventarnos, pero no nos podemos quedar quietos porque tenemos música y seguidores. Esta canción es un éxito, así que ya era hora de sacarla porque mucha gente también la estaba esperando. (Lea también: Beto Urieles presenta “On your hips”)

¿Cómo se conjugan los equipos de cada uno para lograr esta grabación?

SD: Yo me apersoné mucho de este proyecto, tanto así que viajé a Medellín y empecé a trabajar con el productor de Yeison, Johan Úsuga, un colombiano que en estos momentos está triunfando en México porque lo están buscando los grandes artistas. Yo me lo robé, me lo llevé para la finca, lo levanté a trago y comenzamos a producir la canción, recuerdo que Yeison no estaba. Empecemos a cantar la canción de arriba a abajo y de abajo a arriba hasta que dimos con el sonido que, para mí, es un vallenato. ¿Qué opinas, Yeison?

YJ: Yo siento que es por la cumbia. Además porque es algo muy alegre. Curiosamente se unieron los dos productores (Silvestre y de Yeison) y no desentonó. Ese era el miedo mío, que no sabía cómo íbamos a unir las dos culturas, porque traer una cultura tan gigantesca como es el vallenato de Silvestre a Yeison Jiménez no era cosa fácil. Me encanta el acordeón de entrada porque genera una fuerza tenaz, siento que la canción quedó muy bien.

Son muy usuales las críticas cuando suceden este tipo de colaboraciones entre dos géneros y artistas completamente distintos. ¿Cuál es la respuesta que tienen preparados para sus detractores cuando escuchen “Gracias a ti”?

YJ: Siento que la música es un solo idioma. Para mí es una gran bendición el solo hecho de poder sentir las letras. Puedo cantar vallenato, salsa, merengue, música popular hasta ranchera, me siento igual. Dios nos dio un talento tan lindo y gigante que no es limitado, por ejemplo, decir que Silvestre Dangond sólo podría cantar vallenato es como encerrarlo en una cajita cuando tiene tanto potencial y lo mismo sucede conmigo. Yo he hecho de todo y siempre he tenido claro que, desde que yo me sienta bien con lo que haga, no debería tenerle miedo al qué dirán. Realmente, el que piensa en el que dirán en la música no llega a ningún lado. Las demás personas siempre te criticarán porque no están haciendo nada por ellos mismos, siempre van a ver la paja en el ojo ajeno pero no se van a sentar a ver qué es lo que realmente están haciendo con sus vidas o con sus carreras. Ojalá pudiera ser un artista demasiado polifacético que logre cantar todo tipo de música.

SD: Yo tengo un magíster en la crítica en aguantar bastante. Pienso igual que Yeison: lo más bonito de todo es cuando a ti te gusta algo y lo puedes expresar como quieras. Si te gusta algo, pues hazlo porque tú te vas a sentir feliz y te vas a sentir cómodo al hacerlo. Que la gente te vea feliz no tiene precio, todos terminan contagiándose de eso porque el amor es bueno, grande, y, tarde o temprano, termina calando y quedándose en tu público. Pero, eso sí, para lograr todo esto se sufre, pero al final lo bueno termina triunfando, solo hay que saber esperar. Por ejemplo, esto me está pasando ahorita con el álbum “Gente valiente”. Recuerdo que cuando lo lancé fue muy difícil, ha sido una de las pruebas más difíciles para mí en toda mi carrera, y hoy, después de cuatro años, estoy viendo los frutos de él. Relájate, si tú sabes que lo que estás haciendo bien, con mucha sinceridad y gusto, no porque te mandó la disquera, todo saldrá como lo esperas.

Yeison, Silvestre dijo que sólo graba con gente que admira y le gusta su manera de trabajar. ¿Qué tanto admira Yeison Jiménez a Silvestre Dangond?

YS: Tuve la oportunidad de compartir con Silvestre muchísimas tarimas, yo abriendo y comenzando a arañar en este mundo. Uno siempre escucha la grandeza de Silvestre Dangond, la magia tan bonita que tiene como artista, pero lo que más me llama la atención de él es su amor por lo que hace. Cuando lo conocí supe que era una persona convencida al 100% de lo que va a hacer y lo hace contra viento y marea, por encima de lo que sea, él se mete en su cabeza eso. Todo esto tuve que aprendérselo en mi crecimiento artístico porque uno tiene muchos miedos de qué va a pasar. Con esta canción, él me dijo ‘Compa, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer una canción bien, que tenga alma, que tenga cuerpo y que tenga energía’. Nos montamos en esa misma energía y comenzamos a trabajar. Aprendí mucho de Silvestre, que es una persona muy integral y ama lo que ama por encima de todo y lo defiende por encima de todo, esto como artista vale mucho.

Silvestre, ¿cuáles son los planes a seguir para el lanzamiento de su nuevo álbum musical “Las locuras mías”?

SD: No quería apresurarme a tomar decisiones en todo este tiempo, no por esperar la vacuna ni nada de eso. Soy consciente de que todo lo que sube tiene que bajar, es una regla, y estaba esperando a que la gente se concientizara y que a todos se nos quitara el miedo porque estábamos paniqueados. Ahorita estamos más relajados, estamos aprendiendo a convivir con el virus, ya se nos volvió costumbre lavarnos las manos, andar con nuestro desinfectante, con el tapabocas, ya eso hace parte de nosotros. Entonces, no hay tanto miedo como la vi hace unos meses atrás y estaba esperando que este momento llegará. Te puedo decir que pronto habrá una fecha para el lanzamiento, pero no te puedo contar más porque se me daña la sorpresa.