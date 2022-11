Yoky Barrios: música desde el barrio que refleja la realidad social de Colombia

Yoky Barrios nació en Usme, Bogotá, y tiene una trayectoria artística de más de 20 años en el mundo del rap y el hip hop. Foto: Cortesía

Yoky Barrios es un cantante nacido en Bogotá que tiene más de 20 años de carrera artística. En colaboración con el actor Juan Pablo Barragán y el cantautor Apache, estrenó su nuevo sencillo titulado “Cura y enfermedad”, que habla sobre experiencias amorosas que pueden traer experiencias positivas y negativas. Además, Barrios ha sido activo socialmente y fue uno de los voceros en el ámbito artístico colombiano que se manifestaron durante las protestas del Paro Nacional en 2020.

El Espectador: ¿Cómo surge la inspiración para la nueva canción “Cura y enfermedad”?

Yoky Barrios: Comencé por el título, “Cura y enfermedad”, preguntándome por lo que significa lo malo y lo bueno. En cuanto al amor, he visto mucho en redes y en experiencias con amigos que cuando las relaciones están bien, todo es chévere. Pero cuando hay un problema, uno conoce realmente con quién está. Entonces esta canción es una forma de reconocer los errores, la ausencia, y que estamos en un camino de altibajos. Y eso también puede aplicarse a otros ámbitos como el trabajo y la familia con los problemas que nos suceden a diario.

¿Cómo fue grabado el video y por qué en Medellín?

Mi hermano Apache, con quien canto la canción, estaba en Medellín. Él conocía el lugar donde fue grabado el video, que fue el Salón Málaga. Además de eso, queríamos que en lo audiovisual se vieran reflejados los colores, la vibración, la alegría. Ya mi hermano Juan Pablo Barragán fue el que se encargó de compaginar la letra con las imágenes.

¿Cómo compaginar el arte con la protesta social?

Como colombiano creo que es muy importante un apoyo y también no hacerse el bobo frente a las cosas que pasan. Puede dar mucho miedo porque en este país hablar duro cuesta. Cuando estrenamos la canción “Nos están matando” expuse a mi familia y a mi entorno.

Yo estaba en México cuando comencé a ver los en vivos en Cali. Mi hermano Barragán también. Luego ya pude estar con mamás de víctimas cuyos hijos fueron asesinados, y después salió la canción. Yo creo que esto fue como una especie de primera línea artística. Fue un proceso muy colaborativo entre todos que resultó en una obra de arte. Esa es nuestra forma de protesta.

¿Cómo ha evolucionado la relación con Juan Pablo Barragán a lo largo de los años?

Mi primer grupo musical lo tuve en 1998. Éramos tres amigos, y entre ellos estaba Barragán. Éramos pelaos’ que componíamos nuestras canciones, nos presentábamos en bazares y demás. Luego Juan Pablo comenzó con el tema de las artes escénicas y yo me enfoqué en la música. Cuando él terminó la universidad nos reencontramos pero realmente este sueño comenzó en el 98. Con el paso de los años hemos comprobado que la amistad existe. Yo creo que los ángeles también son personas que se te cruzan en el camino. Barragán y yo somos un equipo: él dirige y yo soy la voz. También somos nuestros propios mánagers.

¿Cómo ha cambiado la relación con Bogotá y su localidad Usme, que fue donde creció?

Yo sigo viviendo en Usme y tengo una relación estrecha con algunos procesos sociales. Además me encanta el microfútbol e intento jugar torneos cada vez que puedo. He sentido que la gente se siente realmente cercana a mí porque a veces no es tan normal que los artistas continúen siendo cercanos al barrio. En mi caso, a veces me regañan por escaparme a jugar microfútbol, pero esa es una de mis pasiones.

¿Cuáles son sus proyectos futuros?

Estamos trabajando en “Dedicatorias”, un proyecto que, como lo dice su título, le va a servir a las personas para dedicar en momentos de amor, peleas, decepción y demás. Va a tener muchos sonidos locales y también el rap. En diciembre estamos próximos a estrenar el sencillo llamado “Afrodespecho”, una mezcla de música ranchera y hip hop. Yo crecí en medio de rockolas, canchas de tejo y boli ranas. Esto me recuerda mucho a esos tiempos.