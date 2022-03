Óscar 2022: siga la alfombra roja del evento más importante del mundo del cine

Oscar Foto: Agencia AFP

El domingo, 27 de marzo, el Dolby Theatre de Los Ángeles se llena de glamour con la ceremonia de los Premios Óscar 2022. La alfombra roja es la antesala de la ceremonia y es considerada uno de los momentos más importantes de la noche, pues es la oportunidad para ver un desfile de estrellas y las personas más creativas de la industria con looks que se roban las miradas.

Siga aquí en vivo la alfombrar roja de los premios Óscar, un evento que regresa este domingo, luego de dos años de restricciones por cuenta de la pandemia. La actrices Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes serán las encargadas de presentar la ceremonia. Se espera una gala que genere emociones y en la que participen al menos 2.500 invitados.

Además del cubrimiento que hará El Espectador, entre redes sociales y nuestra página web, los televidentes podrán seguir la ceremonia a través del canal TNT y de E Entertainment.

Como es tradición, en ediciones anteriores, los invitados a los Óscar cumplen con el dress code que invitaba al glamour. Este 2022 las expectativas están muy altas por el regreso del evento. De acuerdo con la revista Vogue Spain, “la promesa de una moda muy lúdica y festiva que se hace patente en la pasarela podría trasladarse a la alfombra roja de los Óscar”.

De acuerdo con los expertos, en las alfombras rojas se pueden hacer lecturas de tendencias. Analizar qué eligen entre estilistas y marcas para impulsar. Se puede analizar silueta, acabado, estilo, accesorios, pero la más fácil siempre es color. Aquí vemos un rosa pálido en varios looks”, dijo Diana Gómez, comunicadora de moda.

“Los colores pasteles van a ser muy fuertes en la alfombra roja. Estamos en primavera y eso es inusual en los Óscar porque normalmente se celebran entre enero y febrero, entonces el ‘mood’ es diferente. Hace mejor clima en Los Ángeles y eso permite menos mangas, más color y texturas”, aseguró Jeniffer Varela, investigadora de moda.

Datos curiosos

1. Según Jessica Paster, estilista de celebridades como Cate Blanchett, Miranda Kerr y Sandra Bullock, es normal que un diseñador pague a una celebridad por llevar uno de sus diseños en la alfombra roja.

2. Jennifer Lawrence es la actriz que ha llevado el vestido más caro en una alfombra roja de los Óscar. En 2013 la actriz se dejó ver en un vestido palabra de honor en color rosa de alta costura de Dior.

3. En 2009 Penélope Cruz lució un diseño vintage de Pierre Balmain. Los críticos de la moda lo consideran como uno de los mejores vestidos de todas las ediciones.

4. Los mejores vestidos blancos de la historia: Gwyneth Paltrow y su vestido capa de Tom Ford en 2012, Margot Robbie en 2018 de Chanel o Julianne Moore en 2015.

5. Natalie Portman y el detalle en su capa. En la alfombra roja de 2020 la actriz lució un vestido negro Dior con una capa con que llevaba un mensaje feminista: tenía bordados los nombres de todas las directoras que no fueron nominadas ese año.

Alfombra roja 2022

La actriz Saniyya Sidney llegó con un Armani Spring 2021.

Saniyya Sidney en Armani Spring 2021 💖✨ Encontró el vestido perfecto para ella entre una marca súper aseñorada, me da vibras de Tiana ✨ #Oscar pic.twitter.com/g4xAmpIJfO — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) March 27, 2022

Tracee Ellis Ross deslumbró en la alfombra roja con un vestido rojo de Carolina Herrera.

Tracee Ellis Ross en el Carolina Herrera Otoño 2022 para #Oscars Sí, el rojo atrae las miradas. pic.twitter.com/43Pstn4sVB — Rebeca Maccise (@rebecamaccise) March 27, 2022

Rosado, uno de los colores de la noche

El rosado pálido es uno de los colores que más presencia está teniendo en la alfombra roja.

Lily James (que prefiero como rubia), con un traje que seguro va a liderar en los tableros de prom de Pinterest. El estilo es romántico en todo sentido: encaje, transparencia, un tono suave y una cola de tul que le da vuelo sin sacrificar el ajuste ceñido y sexy. pic.twitter.com/CWFIRGLpZF — Lunareja💚💚💚💚 (@dianalunareja) March 27, 2022

Sebastián Yatra vistió un traje rosado de Moschino y joyas Cartier. Es uno de los tres colombianos que representarán al país en la ceremonia y cantarán las canciones de “Encanto”, la producción de Disney inspirada en Colombia. El artista paisa interpretará “Dos oruguitas”.

Very Peri, el color del año de Pantone

Pantone eligió al Very Peri como el color de 2022. Un tono medio entre el lila y el morado. “Mostrando una confianza despreocupada y una curiosidad atrevida que anima nuestro espíritu creativo, inquisitivo e intrigante Pantone Very Peri nos ayuda a abrazar este paisaje alterado de posibilidades, abriéndonos a una nueva visión mientras reescribimos nuestras vidas. Reavivando la gratitud por algunas de las cualidades que representa el azul complementadas con una nueva perspectiva que resuena hoy, Pantone Very Peri coloca el futuro por delante bajo una nueva luz”, explicó la autoridad mundial en materia de comunicación e inspiración del abanico cromático.

✨ Ya está Jessica Chastain en los Oscars ✨ pic.twitter.com/5JSHIscsl4 — ɐntonio 📼 (@levmauc) March 27, 2022

Jessica Chastain optó por un vestido Gucci.

Lupita Nyong’o en un Prada dorado y “canalizando la estatuilla que presentará”, dice Vanessa Friedman, periodista de moda de The New York Times.