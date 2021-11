Robert Downey Jr. se une a la nueva película de Christopher Nolan

“Oppenheimer” cuenta la historia del físico que desarrolló el Proyecto Manhattan, con el que se creó la bomba atómica, durante la Segunda Guerra Mundial. Deadline reportó que además de Downey Jr. al elenco también se une Matt Damon.

La nueva película de Nolan, reconocido por películas como “El Origen” e “Interestelar”, ya cuenta con la participación de Cillian Murphy interpretando al físico J. Robert Oppenheimer y a Emily Blunt en el papel de Katherine “Kitty” Oppenheimer, la esposa del físico teórico.

Universal, quien distribuirá el largometraje, se refiere a la película como un “thriller épico que sumerge al público en la trepidante paradoja del enigmático hombre que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo”.

A pesar de que muchos detalles de la película permanecen en secreto, se sabe que se estrenará el 21 de julio de 2023. Según The Hollywood Reporter, Downey Jr. Interpretará a Lewis Strauss, el presidente de la Comisión de Energía Atómica responsable de dar inicio a las audiencias en las que se cuestionó la lealtad de Oppenheimer a los Estados Unidos y revocó la autorización de seguridad del científico. De acuerdo con el mismo portal, Damon tendrá el papel de Leslie Groves, director del Proyecto Manhattan.

Christopher Nolan dirigirá la película y escribirá el libreto, basado en el libro “American Prometheus: the triumph and tragedy of J. Robert Oppenheimer” de Kai Bird y Martin J. Sherwin.