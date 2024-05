Sagitario: A quienes señalan problemas reales y ven las cosas como son, los aíslan… Usted pertenece al grupo de los aislados, que no son condescendientes e incomodan con sus observaciones críticas y además son fatalistas, apuntan al peor de los escenarios. No dirá que todo está divinamente si no es así. Nunca ha sido una persona obsecuente, no lo será ahora.

Foto: Archivo Particular