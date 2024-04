Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas para la semana del 31 de marzo al 6 de abril

Tarot de Mavé gratis para la semana del 31 de marzo al 6 de abril. Foto: archivo

Tarot para Libra

No entiende cómo pudo cambiar el rumbo… Agradece haber vivido historias de amor intensas, días y noches en la luna. Se ha liberado de prejuicios y ataduras formales que lo hubieran ahorcado sin remedio; también ha sorteado infinidad de problemas y esquivado las zancadillas de los traicioneros y envidiosos que van por los corredores !Qué coraje!

Tarot para Escorpión

Podría hibernar varias semanas… Está agotado; tareas de gran responsabilidad, indelegables, lo han puesto en movimiento; se ha desvelado tratando de ver cómo sigue, sin confundirse en el bazar de los idiotas. Por la repetición constante de lo mismo, las infinitas vueltas en círculo sin solucionar los problemas; por tanta ambición y egoísmo que impide avanzar, usted quiere hibernar para no ver, no oír, no sentir.

Tarot para Sagitario

Le sugieren cambiar de temas para no hablar sobre sexo, política y religión, temas vedados de siempre… Varios todavía los prohíben en la mesa del comedor, en el cuarto, en el jardín. Está permitido hablar entonces sobre el color de las amapolas, el grueso de la madera o el viento frío que seca la piel… Como están las cosas, hablar de esto y no de lo otro sería inconsciencia.

