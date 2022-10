Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

PISCIS: Se aburrió de estar enfatizando que sus proyectos sí son viables, no se quedarán en el aire. Enfrentará a quienes gritan que no se puede cambiar nada, que es imposible. Y siguen con la retahíla, es mejor dejar las cosas como están, es cierto que funcionan regular, pero funcionan, para qué arriesgarse en terrenos desconocidos. No y no. Usted está convencido de que debe insistir en sus proyectos. ¿Por qué no?

Foto: Cortesía