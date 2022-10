Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

CAPRICORNIO: Sus decisiones no son menores. No son, por ejemplo, sobre lo que va a hacer en diciembre, si irse o quedarse. Son sobre el amor. Usted sigue con la esperanza de que las cosas cambien; sigue dispuesto a esforzarse para evitar peleas, reclamos y acortar la lejanía. A modo de consolación piensa que todas las relaciones son difíciles, luego la suya no es la excepción. Aspira a ser más feliz en el amor, protegido por los abrazos.

