Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

LEO: Como no ha podido concretar algunas metas está posponiendo la evaluación final para no encarar el fracaso… No pudo realizar algunos de sus proyectos pero no por falta de voluntad; las circunstancias han sido particularmente difíciles, cualquier logro ha supuesto un esfuerzo heroico. No debiera ser tan exigente consigo mismo ¿Qué piensa?

Foto: Cortesía