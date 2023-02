Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

CAPRICORNIO: No es fácil decir lo que se piensa; generalmente hay riesgos, sobre todo cuando no se coincide con el pensamiento de la mayoría, que decreta lo que debe ser, con la posibilidad de grandes equivocaciones… En su trabajo se imponen la obediencia y el silencio. Y romper este cascarón… Usted no puede quedarse al margen.

Foto: Cortesía