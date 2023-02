Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

SAGITARIO: A quienes lo rodean les muestra el lado positivo de las cosas para que no se encierren en un cuarto oscuro y no se vayan a otra parte… Muchos lo han buscado con el fin de no sentirse perdidos en un ambiente lleno de vaguedades e incertidumbre. Y lo han encontrado muy callado: usted tampoco ve el camino con claridad…

Foto: Cortesía