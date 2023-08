Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

LIBRA: Necesita ser ecuánime frente a lo que pasa, independiente de las redes frenéticas, que ahorcan. Está preparado para reconocer las cosas como son, así no le gusten. En su trabajo hay varios problemas que muchos han pasado por alto, esta no es la vía… Si no se enfrentan, el camino se volverá más incierto. En lo que a usted respecta, no se cruzará de brazos.

Foto: Cortesía