ACUARIO: Usted no espera que le caiga sobre la cabeza una lluvia de billetes y monedas; no le interesa acumular más y más; el dinero no ha sido su meta. Para muchos, en cambio, el afán por el dinero es lo único que debe concentrar la atención, cada minuto, las 24 horas, los siete días de la semana; lo demás queda relegado a segundo plano. Su actitud frente al dinero es encomiable pero sus finanzas no van bien…

Foto: Archivo Particular