ESCORPIÓN: Seguir en lo mismo no significa “estabilidad”, como algunos piensan; a su juicio es acomodarse, dejarse llevar por las olas… Usted anhela tener una vida estimulante; la clave, entonces, es cambiar por dentro, superar ataduras y prejuicios que lo hacen sentirse igual y verse igual. De acuerdo con el As de copas del Tarot, su vida no está resuelta.

Foto: Cortesía