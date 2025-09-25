Tarot de Mavé del 22 al 28 de septiembre: lectura para Piscis, Aries, Tauro y demás

Aries: Muchos no volvieron a opinar con el fin de evitar que bandos furiosos les caigan encima si no están de acuerdo, si no bajan la cabeza complacientes. Solamente opinan los de siempre, pues repiten lo que conviene y es aceptado por la mayoría; reciben felicitaciones y premios por acomodarse sin protestar; no generan controversia. Usted se ha sentido solo por decir lo que piensa. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tarot para Piscis

Le preocupa decir y hacer lo mismo, sin proponer nada nuevo y sin encontrar salidas. Le está costando concentrarse en su trabajo, sin que su mente se entretenga en otras cosas. Al final, terminará sus tareas con resultados satisfactorios, para algunos serán sobresalientes. Vencerá el miedo a quedarse en babia, a estar ahí, sin voz, como simple observador de lo que sucede. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores.

Tarot para Aries

Usted no sabe cómo oír el cuerpo, que es ágil o muy pesado y revela con sus malestares y dolencias, el funcionamiento de la mente… Últimamente le han dolido las articulaciones por el frío o por estar sentado mucho tiempo o porque sí. Ha tenido también dolores afectivos que, por no reconocer, se volvieron dolores de cabeza, de estomago y otros que le recorren todo el cuerpo. Tendrá que atender sus dolores afectivos. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Tauro

Usted trata de escoger los temas de conversación para que sean agradables y trata de rodearse de personas optimistas. Trata de oír y de leer pocas noticias sobre los giros y embates de la realidad. También va por la calle enfocado en el horizonte, sin mirar a los lados, con el fin de ignorar ciertas cosas… No es fácil estar bien “se toca tierra y todo se pone difícil, empieza a enredarse todo”. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores, sin falta.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Tarot para Géminis

Empezará temprano la evaluación del año; tiene afán de que termine. En lo profesional ha avanzado; está lleno de logros. Varios quisieran saber ¿Cuál es su fórmula ganadora? Parten de la base de que usted es una persona talentosa, nada le queda difícil… La clave de su éxito es una disciplina rigurosa, persistente. Sin esta, su talento no florecería. Velas azules, muchas velas azules.

Tarot para Cáncer

Todavía lo perturban algunas situaciones del pasado a pesar de que ocurrieron hace muchísimo tiempo… Se trata de tropiezos laborales que según sus palabras nunca debieron pasar, por ningún motivo. Usted insiste e insiste en esto a pesar de que varias personas le han mostrado y le seguirán mostrando con objetividad, que afortunadamente pasó lo que pasó. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores.

Tarot para Leo

Volver, volver. Usted tiene un viejo amor que ni se olvida ni se aleja… De acuerdo con el nueve de copas del Tarot, finalmente se dará cuenta de que no es sano ni conveniente regresar a antiguos parajes amorosos, pues son la manera para huir de nuevas oportunidades que serían más felices… El viejo amor, entonces, no volverá a ser una disculpa. Velas rosadas, muchas velas rosadas, sin falta.