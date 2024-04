The Boombox by Hennessy, el nuevo bar de la marca de cognac que abre en Bogotá

El bar es el primero de la marca en la ciudad. Foto: Cortesía

Hennesy, empresa fundada en 1765, comenzó comercializando cognac y hoy es una de las empresas más reconocidas en el mercado. La marca abrió su primer bar en Bogotá el pasado 25 de abril. “The Boombox by Hennessy nace con el fin de brindarle a sus clientes un espacio en donde puedan experimentar el universo de Hennessy, celebrar y conectar con la música en Colombia, impulsar el prestigio y la elegancia que tiene la marca, y a su vez aumentar su posicionamiento en el mercado al dirigirse a un público más joven y moderno”, se lee en un comunicado.

¿Dónde queda The Boombox by Hennessy en Bogotá?

El Movistar Arena fue el lugar elegido por la empresa para ser la sede de su primer bar en la capital colombiana. The Boombox by Hennessy se encuentra ubicado en la zona sur del escenario y hace parte de los lugares VIP que ofrece el Movistar. “Cada uno de los detalles del bar, está pensado con un objetivo. Desde la ubicación, hasta las luces y los juegos que se encuentran disponibles, buscan transmitir la relación que quiere empezar a tener la marca con el mundo urbano y con ese público joven al que antes no se dirigía”.

De acuerdo con el comunicado de lanzamiento, el bar “Hennessy busca ofrecer a sus clientes mucho más que un simple lugar para tomar un buen trago. Su objetivo es brindar un espacio acogedor, sofisticado y lleno de vida, donde cada visita sea una experiencia inolvidable”.