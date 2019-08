Alejandra Torres: “Emprender se trata de tener conexiones que nutran al emprendedor”

* El Espectador

¿Cómo llegó a Shark Tank Colombia?

Un amigo me puso en contacto con la productora de Shark Tank y he venido trabajando desde hace años en temas de emprendimiento e inversión, además creé una comunidad para apoyar a mujeres en procesos de liderazgo y transformación. Me siento muy afortunada, porque es una muy buena forma de materializar mi sueño.

¿Qué la motivo para participar en este programa?

En los últimos cinco años de mi proceso de liderazgo personal he podido independizarme y crear una empresa propia que se llama ‘Comunidad Musas’ destinada a generar contenidos académicos, programas de mentoría y coaching para mujeres que están en procesos de transformación. Este es un sueño que combina lo personal y lo profesional.

Antes de ser contactada por el programa ¿había tenido alguna experiencia previa ante cámaras?

Ante cámaras sí, porque fui directora de asuntos internacionales del Ministerio de Ambiente y estuve en varias negociaciones multilaterales y cuando tenía ocho años participé en una película que se llamaba “Tiempo para amar”, pero estar en Shark Tank Colombia ha sido un aspecto nuevo que he disfrutado mucho, ya que es un formato de reality espontáneo, además he podido traer toda mi experiencia y mi foco personal ante las cámaras.

¿Cómo ha sido el reto de estar en un programa como Shark Tank Colombia?

Para mí el reto está detrás de cámaras, porque soy muy responsable con los temas de emprendimiento y los emprendedores. Además, debo hacer un análisis juicioso y responsable de los emprendedores que están al frente mío. Igualmente, el reto es lograr esa coherencia entre el mundo de la televisión y un trabajo que tenga impacto en las personas.

¿Se convirtió Shark Tank en la plataforma para que empezará a invertir?

He estado en el mundo de las inversiones desde hace más de 20 años, luego lo hice con la empresa de mi familia y ahora Shark Tank es un capítulo nuevo en mi vida, porque estoy aportando mi capital, que es un fondo semilla para sembrar y apoyar el emprendimiento colombiano consciente. Lo que quiero generar es un emprendimiento socialmente responsable para apoyar a los emprendedores que quieran fortalecer el liderazgo y podamos hacer una buena alianza.

¿Hay emprendimientos qué le apasionen más que otros?

Sí. Toda la vida me ha encantado el tema de la sostenibilidad, hace 15 años empecé en este camino de la construcción sostenible. Y en la empresa que fundó mi papá tuve la oportunidad de incorporar estos temas y de reinventar la empresa para que se volviera pionera en la construcción sostenible. Es así como pude crear todo un movimiento en torno a la construcción sostenible, que se convirtió en el ‘Consejo Colombiano de Construcción Sostenible’. Además, me gusta apoyar la mano de obra, procesos colombianos y materiales naturales derivados de la biodiversidad.

Emprender en Colombia no es fácil, ¿qué consejo les daría a las personas que por temor al fracaso no han decidido emprender?

En Colombia hay muchísimas trabas, ya que es difícil, costoso, hay poco acceso a capital, los créditos son muy caros y hay pocas oportunidades para recibir capital semilla, entonces mi consejo para los emprendedores colombianos es que no lo hagan solos, sino que consigan un equipo que apoye sus ideas y atraigan a las personas con su visión, además se trata de tener conexiones humanas que nutran al emprendedor.

¿Considera que Shark Tank Colombia es una plataforma que motiva a los emprendedores?

Para mí ha sido muy interesante la plataforma, ya que ayuda a fomentar el emprendimiento y llevar consciencia de lo que implica emprender. Me encanta el proceso de selección de los emprendedores al asesorarlos. Además, lo que hace Shark Tank es dar mayor visibilidad.

¿Cómo ha sido la relación con sus compañeros del programa?

Mi relación es excelente, todos tenemos trayectorias diferentes y con algunos ya nos habíamos conocido, pero no a fondo hasta que llegamos al set. Además, siento que en la dinámica esas diferencias son las que generan una comunicación muy enriquecedora para todos. También nos asociamos, ya que mi participación en este panel llevó al grupo a buscar más negociaciones y en algunos casos logramos aliarnos con algunos emprendimientos interesantes, esa fue una dinámica de alto voltaje.

¿Cuándo inicia la tercera temporada?

Inicia el 6 de septiembre a las 10:00 p.m por el Canal Sony. Lo que hay de nuevo en esta temporada son las inversiones, muchos emprendimientos relacionados con la responsabilidad social y ambiental, además se elevó el nivel de consciencia en los emprendimientos, debido a que se hizo una búsqueda de las mejores empresas.