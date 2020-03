Es la protagonista de la serie de Caracol y Netflix

Angely Gaviria, en la piel de una bruja con redes sociales

Redacción un chat con...

En la segunda temporada de “Siempre bruja”, ¿cómo avanza el personaje de Carmen?

Parece que Carmen va a tener un mejor manejo de las redes sociales, a comparación de la primera entrega. Ahora tiene objetivos personales más que sentimentales, porque antes estuvo muy enfocada de Cristóbal y su amor por él, y no sabía cómo ser bruja, cómo controlar los poderes ni comportarse en el tiempo actual. En los nuevos capítulos ya tiene un mejor manejo de las redes sociales, ya es una mujer libre en todos los sentidos -ya se darán cuenta por qué digo esto-, en la universidad está más juiciosa, se convierte en maestra de una aprendiz bruja, a quien estuvo buscando mucho y no se dio cuenta de que la tenía tan cerca.

¿Cómo cambió su vida desde el estreno de “Siempre bruja”?

Mucho, porque Siempre bruja es un trampolín para mí como actriz. Estaba iniciando y siento que me dieron una oportunidad muy grande. Siento que es una bendición de Dios estar ahí, y gracias a Caracol y a Netflix se me han abierto puertas, no tanto en la industria audiovisual, pero como la gente me reconoce mucho más me ha servido para la publicidad de marcas. Este trabajo es un proceso y no puedo pretender que se van a abrir todas las puertas y me van a contratar para todos los proyectos.

“Siempre bruja” no es la primera serie en la que participa, pero sí es la primera que protagoniza y se ve en todo el mundo. ¿Encuentra alguna diferencia entre las producciones?

Todas han sido un pantallazo para mí y una oportunidad, pero siento que estar en Netflix abre puertas porque me ven en más de 190 países y doblan mi voz en varios idiomas. En redes sociales tengo seguidores de muchos países, me crearon un club de fans… En Brasil me quieren mucho.

¿Ya se encontró con sus fans brasileños?

Todavía no he ido, pero me muero por ir a Brasil.

¿Qué es lo que más le gusta de los fanáticos?

La verdad, no entiendo cómo uno logra querer a alguien que no conoce. Lo comparo con el embarazo porque uno ama a una persona que no ha visto, y me pasa eso con los seguidores porque no sé quién es el que me sigue, pero es tan impresionante saber que gracias a ellos soy quien soy; porque si ellos no me siguen, no ven mis fotos y no dan like no tendría el apoyo y no sería casi nada para este medio. Amo un montón a mis seguidores.

Su bebé es muy pequeño, todavía no debe sentir la fama…

Tiene dos años y medio, y no entiendo cómo logró identificarme en el televisor. Cuando puse la serie en la casa dijo “mama”. No lo entiendo, porque en la serie tengo un cambio drástico, no luzco mi pelo afro y aunque no parezca es muy diferente al rizado. El caso es que mi hijo me ve y dice “mama” y se queda atento.

Usted nació y vivió en Cartagena, pero, ¿algo ha aprendido de la ciudad gracias a “Siempre bruja”?

Soy sincera, no conocía nada porque mi papá no nos daba paseos. Conocía la playa, las bóvedas y algunos lugares turísticos de Cartagena. Ahora, gracias a Siempre bruja, conocí Barú… viví 17 años en Cartagena y nunca fui ni a Barú ni a Bocachica.

Inició su carrera con el modelaje. ¿Sigue ejerciéndolo?

Estoy tratando de trabajar más como modelo de fotografía, porque mi cuerpo cambió desde que soy mamá. Además, soy bajita, normalmente una modelo debe medir 1,75 o 1,80 m, y tengo 1,65.

¿Se siente cómoda en los dos medios?

Sí, pero amo más la actuación, aunque es chistoso porque nunca pensé en ser actriz, mi idea era el modelaje y comunicación social.

¿Es entonces la actuación a lo que se quiere dedicar?

Desde hace muchos años pienso qué carreras me pueden gustar. Estuve estudiando negocios internacionales e ingeniería industrial, pero lo único que me amarra es la actuación.

¿Tiene otros proyectos audiovisuales?

En realidad, ahora estoy más enfocada en emprendimientos personales, me gustan los negocios porque desde pequeña trabajé con mi papá vendiendo ceviche. Siento que lo mío es ser empresaria. Igual, hay que prepararse, pero me gusta emprender.