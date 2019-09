Brad Pitt: “Deberíamos tratarnos un poco mejor entre nosotros”

Redacción cine

¿Cómo define la película “Ad Astra”?

Ad Astra tiene esa idea básica del acercamiento a la banalidad de los viajes espaciales con grandes secuencias de acción, pero en realidad es una película que muestra el interior de un hombre que cuestiona su lugar en el mundo, se cuestiona a sí mismo: ¿por qué está aquí? ¿Quién es? ¿Por qué seguir? ¿Por qué?

¿Cuál es la visión del director James Grey que refleja la película?

Cuando James originalmente presentó el proyecto, se refirió a la cita de Arthur Clarke, o bueno, que se le atribuye, que dice que hay dos posibilidades: no estamos solos en el universo, es decir, hay extraterrestres, o estamos absolutamente solos, y cualquier resultado es igualmente aterrador. Ese fue un concepto realmente interesante. ¿Qué pasa si solo somos nosotros? ¿Qué pasa si no tenemos nada de lo que debamos escapar, esperar o luchar? Mientras tenemos una respuesta segura a esas preguntas, tal vez deberíamos tratarnos un poco mejor entre nosotros.

¿Qué puede decir sobre su personaje, Roy McBride?

En la superficie, mi personaje es un astronauta muy competente del programa espacial. Es el hombre al que llaman cuando se necesita tener el trabajo hecho, por así decirlo. Internamente, está un poco en guerra consigo mismo. Su vida o la forma en que la lleva ya no funcionan para él. Al mismo tiempo, se suponía que su papá había desaparecido; siendo su padre uno de los grandes hombres de la exploración espacial. Desapareció hace algún tiempo, hace dieciséis años aproximadamente, y se pensaba que estaba muerto, pero ahora se tiene la vaga idea de que realmente ha estado vivo todo ese tiempo. Eso invoca muchos sentimientos enterrados en mi personaje, que se ve obligado a tratar.

¿Qué piensa de la experiencia de ir a cine y el “streaming”?

Bueno, es importante para mí. No sé si es una batalla perdida o no, pero voy a aguantar hasta con las uñas. Sabes, me encanta el formato de streaming, porque ahí es donde se está haciendo el material verdaderamente ambicioso ahora, es donde se están sobrepasando los límites. También es donde ves gran cantidad de talento que está recibiendo una oportunidad que no había tenido antes. Así que estoy totalmente de acuerdo. Pero la gran experiencia comunitaria con una película que tiene espectáculo y verdad o intimidad es donde está mi corazón. Así que, mientras podamos seguir escondiéndonos un poco en esta experiencia, voy a seguir intentándolo.