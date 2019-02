Es directora de la Fundación Juanfe

Catalina Escobar, en la lucha por los derechos de la mujer

El Espectador

La sexta edición de “Women Working for the World”, que se realizará este lunes en Bogotá, abre el espacio para el debate a cerca del papel de la mujer en la situación actual en el mundo.

¿En qué consiste el evento “Women Working for the World”, “Mujeres liderando Objetivos Globales”?

Es una de las plataformas de discusión y reflexión sobre temáticas de género y desarrollo social más importantes del país. La Fundación Juanfe lidera la organización de este foro desde su primera edición y que ya junta a más de 20 líderes mundiales para compartir experiencias alrededor de los temas de género desde diferentes ángulos, que van desde los derechos humanos, el mundo corporativo, las profesiones del futuro y el papel de la mujer en la guerra.

¿Por qué considera importante que existan espacios como este?

Uno de los aportes más relevantes de este espacio es que diversifica y amplía una discusión que aún sigue madurando en Colombia, además contribuye a la formación de un criterio fuerte y estable sobre temas relacionados con el rol y el aporte de hombres y mujeres en la construcción de un mundo más inclusivo y seguro, a través de la mirada de expertos nacionales e internacionales.

¿Qué trae este evento en su sexta edición?

Esta sexta edición del foro abordará temas que están en la agenda mediática nacional, como el tema de Venezuela y el papel de las mujeres en el actual contexto sociopolítico del país; temas como la violencia a las niñas en el marco de una etapa de posconflicto, donde se cuentan historias positivas de mujeres que han marcado la diferencia y abordan nuevos retos en la construcción de sociedades más fuertes.

¿De dónde surgió la iniciativa de crear este espacio de discusión, en el que se abarcan temas de gran interés social?

“Women Working for the World” nació con el objetivo de poner en la agenda pública temas de igualdad de género y conversaciones sobre equidad que no se abordaban en el país cuando realizamos la primera edición del evento. Hoy en día, además de este foro, hay otros espacios donde se tratan estos temas, y cada vez los expertos y los líderes reconocen a Colombia como un país donde los actores públicos y privados trabajan por una sociedad más inclusiva, donde el llamado al respeto por los derechos de las mujeres sea escuchado apropiadamente.

¿Por qué hablar sobre los derechos y el papel de la mujer en la actualidad colombiana?

Colombia ha hecho progresos importantes en la búsqueda de una sociedad más equitativa y en paz; en la búsqueda de segundas oportunidades para comunidades enteras que están superando el conflicto armado más largo de la región y para las mujeres que, tanto dentro como fuera del conflicto, trabajan por el reconocimiento de sus derechos. Estamos en un momento donde es importante dar a esta discusión el lugar que se merece, para lograr avances concretos hacia el país que queremos y, sobre todo, el que queremos entregar a las siguientes generaciones.

¿Quiénes serán las invitadas especiales?

Contaremos con la participación de la primera dama de Colombia, María Juliana Ramírez; la vicepresidente Martha Lucía Ramírez, y la Alta Consejera para la Equidad de la Mujer, Ana María Tribín. Además, podríamos destacar a Elizabeth Nyamayaro, asesora principal adjunta de la Secretaría General y directora ejecutiva de ONU Mujeres, líder de la iniciativa HeForShe junto con Emma Watson; Nina Weissberg, presidenta de Weissberg Corporation y miembro del Beloit College Board of Trustees, y Lara Stein, exdirectora ejecutiva of Women's March Global, entre otros importantes conferencistas.

Para nuestra charla sobre Venezuela y el papel de la mujer en este importante momento para los dos países, estarán participando Ana Karina García, Abogada y fundadora de Juventud LAC y Gaby Arellano, Diputa de la Asamblea Nacional de Venezuela.

¿Qué temas se abordarán en esta edición?

Nuestra conversación sobre la importancia de la igualdad de los derechos para la mujer en Colombia y la región ha evolucionado con cada nueva versión del evento y por eso continuamos abordándolos desde la mirada de diferentes expertos, contribuyendo así a la construcción de criterio y opinión sólida sobre la importancia de los mismos.

¿Cuál es el papel de la Fundación Juanfe en este evento?

Desde Fundación Juanfe articulamos y coordinamos este espacio y todos los actores que lo apoyan, con el objetivo de amplificar la conversación sobre los desafíos alrededor de la equidad, amplificar el mensaje de importancia que este tema tiene para el país y producir un impacto positivo que derive en un cambio en las condiciones sociales, laborales y políticas de las mujeres en Colombia.