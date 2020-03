Aprendió a leer música y a tocar el piano a los 8 años

Dalizz quiere dominar el género urbano

Redacción un chat con...

¿Cuál es la historia detrás de este sencillo “El canda’o”?

Yo suelo escribir sobre experiencias reales, me gusta mucho expresar lo que está pasando en el momento. Cuando uno está hablando con los amigos, generalmente cuenta cosas muy personales, y de esas historias nació toda esta idea, porque yo también he pasado por lo que habla El canda’o, que se trata de una muchacha que no quiere nada serio porque está enfocada en ella, pero de vez en cuando le gusta pasarla bien. Lo que yo quiero es que la gente logre identificarse con la letra, especialmente las mujeres, porque siento que los tiempos han cambiado y las mujeres también podemos hacer lo que queramos sin ser juzgadas por eso.

¿Cuál fue la primera frase que se le ocurrió de “El canda’o”?

“Me gusta cuando te pones así pa’ mí”, esa fue la primera frase, porque describe ese juego que existe entre el chico y la chica.

¿Qué tanto cambió la canción desde ese primer acercamiento hasta el resultado final?

Yo siempre he creído que lo que ya pasó, así tenía que ser, pienso que las cosas pasan por algo y que todo está escrito, así que creo que la canción tenía que ser así, justo como quedó. La intención nunca cambió, desde que empecé a escribirla siempre fue la misma y eso es lo que refleja.

¿Por qué eligió este sencillo para presentarse a este público latinoamericano?

El canda’o te hace bailar, tiene ese toque boricua de reguetón en el ritmo, y siento que la gente lo va a disfrutar mucho. Me gusta que todo el mundo la pueda escuchar, desde los niños hasta los mayores, no tiene nada de malo, creo que es muy genérica y me gusta que la puedan disfrutar la mayoría de las personas.

Algunas partes de la canción tienen “freestyle”, ¿hay improvisación en el sencillo o ya todo estaba escrito?

A mí me pasa algo curioso, y es que siempre que tengo una idea, empiezo por la melodía, y con base en eso comienzo con la letra. Primero escribo el coro, y lo otro lo termino de una vez, así que sí, fueron cosas que se me vinieron a la mente y las escribí de manera improvisada.

¿Por qué optó por el género urbano?

Quiero que me reconozcan por mi alegría y por ser una artista que hace gozar a la gente. Escogí el reguetón porque cuando era pequeña mi papá escuchaba mucho el género, a la familia de él le encantaba, pero por parte de mi mamá era todo lo contrario, amaban las baladas y la música un poco más sentimental, a mí también me encanta, pero ese sentimiento que me da el reguetón es lo que yo quiero brindar, esa felicidad, esas ganas de bailar, y por eso me fui por este género.

¿Estudió algo relacionado con la música?

En Puerto Rico estudié, aprendí a tocar piano y fui adquiriendo las bases para empezar a hacer música, pero antes de eso, cuando era pequeña, yo escribía mis canciones y tenía muy buen oído.

¿Ha compuesto canciones en piano?

He tocado melodías, pero hace tiempo que no lo hago, desde que me mudé a Miami no practico el piano.

¿Por qué se mudó a Miami?

Por mi mamá, ella quería un cambio en su vida, pero realmente yo no me quería ir de Puerto Rico. Ha sido difícil estar en Miami solas, me hace falta mi familia, la comida, el ambiente, todo.

¿Es distinto para usted componer en Puerto Rico que hacerlo en Miami? ¿Esas dos atmósferas le dan herramientas distintas?

Sí, porque cuando estoy en Miami es una vibra diferente... en Puerto Rico siento cosas que no siento en Estados Unidos, porque siempre estoy con mi familia, escuchando lo que me dicen mis abuelos y me gusta escribir mucho sobre esas cosas. Son temas diferentes, en Miami me pongo más melancólica.

¿Piensa que el género urbano ha cambiado desde sus inicios hasta la actualidad? ¿En qué?

Creo que ha cambiado todo, antes era más dembow y se bailaba más, ahora yo creo que las letras son un poco más fuertes, pero como estamos en otros tiempos es normal. Pienso que el reguetón se mantiene, incluso más fuerte; ahora se están haciendo colaboraciones con gente americana que quiere meterse en lo latino y eso es bien grande.

¿Cuál es la diferencia entre el reguetón hecho en Puerto Rico y el de Colombia?

Creo que mi generación, que creció con el reguetón, tiene más ideas para aplicar en el género, no el clásico, sino el más comercial. Me parece que nosotros, los puertorriqueños, somos mucho más “calle”.

¿Qué cree usted que llegaron a aportar las mujeres al género urbano?

Me siento muy orgullosa porque nos estamos levantando, y ser parte de este proceso me encanta, saber que una niña pequeña pueda ver mi trabajo y seguir mis pasos sería uno de los logros más significativos para mí, así que estoy muy agradecida. Las mujeres vamos a dominar este género.