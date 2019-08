Ervigio Adán, detrás del sabor de Expovinos

¿Cómo comenzó su pasión por el mundo del vino?

Desde joven siempre me interesó tanto la gastronomía como el vino, de hecho empecé a cocinar de adolescente, pero podemos decir que “el flechazo definitivo” me llegó cuando mi familia política comenzó el proyecto de una bodega en La Rioja y posteriormente tuve la oportunidad de mudarme allí y conocer de primera mano toda la cultura, tradición y belleza que hay detrás de este mundo. Hablamos de 1998.

¿Qué motiva a alguien con su experiencia en el mundo del vino a convertirse en asesor de Expovinos?

Tener la oportunidad de visitar Colombia, compartir con su gente y poder conversar sobre vinos, observar el interés creciente del mercado año tras año y el enorme esfuerzo que hace el Grupo Éxito para que así sea hacen que la ilusión sea enorme. Nunca se termina de aprender, ni de conocer y es una experiencia fantástica.

¿Qué cree que puede aportarle a la feria?

Lo primero entiendo que mi conocimiento y mi experiencia, pero también mis vivencias en el mundo del vino y por el mundo en general... no todo es únicamente teoría, son también emociones, anécdotas, y sobre un amor hacia el vino que ojalá ayude a fomentar su consumo en el mercado colombiano.

¿Cuáles son las principales tendencias que se imponen a escala mundial con respecto al consumo del vino?

Esto puede depender de según qué países hablemos, pero en líneas generales el público sigue buscando vinos agradables, fáciles de disfrutar, con una fruta limpia, viva, bien equilibrados... en otro nivel, pienso que tras modas de vinos con mucho cuerpo, mucho color, mucha carga de madera, tendrán que volver los vinos elegantes, armoniosos, que acompañen cualquier situación y sobre todo cualquier comida, y que permitan terminarse la botella. Creo que el consumidor se está empezando a cansar de tanta carga de barrica y busca vinos más amables, pero cada mercado es un mundo y en Colombia lo importante es que el interés crece y que el consumidor cada día conoce más.

Este año los invitados especiales son los vinos Late Harvest y los fortificados. ¿Cuáles son sus características?

Los Late Harvest son vinos elaborados con uvas cosechadas más tarde y por tanto con mayor concentración de azúcar, buscando elaborar vinos con mayor dulzor y por tanto con un diferente perfil gastronómico, mientras que los fortificados se encabezan con alcohol vínico y pueden ser dulces o no.

Hungría será el país invitado de Expovinos. ¿Qué tradición vinícola tiene este país?

Como muchos países del Viejo Mundo, Hungría tiene gran tradición vinícola y ya en época de los romanos eran conocidos por sus vinos. Mencionar que tienen un vino único y muy especial, en la zona de Tokaj o Tokay, que da lugar a alguno de los mejores vinos dulces del mundo

¿Cuál es la importancia de una feria como Expovinos?

Importantísima. Viajé por incontables países y no vi nunca generar mayor interés por el vino a tanta gente como durante esta feria. Es un esfuerzo enorme, pero merece la pena. Y cada persona que gracias a la feria aumente su conocimiento y su interés por el vino, ya es un pequeño triunfo del que sentirse orgullosos.

¿Cómo ve el mercado del vino en Colombia?

Como dije, vi crecer el interés cada año, así como el conocimiento, pero aún queda mucho por hacer y desde luego ayudaría si desde las instituciones consideraran el vino un elemento gastronómico y cultural, y dieran su apoyo a este producto, lo que favorecería enormemente un mayor consumo.

¿Qué hace falta en Colombia para llegar a las cifras de consumo de vino como las de los españoles y los europeos?

Dicho apoyo de los organismos e instituciones (por ejemplo con menor carga impositiva, que favorezca no solo un mayor consumo sino sobre todo de vinos de mejor calidad), de los importadores y grupos profesionales invirtiendo en promoción, educación y cultura sobre el vino, etc., pero aun así se precisa mucho tiempo, ya que no es algo históricamente tradicional, aunque tener acceso a vinos mejores y más baratos, sin duda, ayudaría.

¿Qué aspectos se tendrán en cuenta para la premiación de los vinos en las diferentes categorías que participan en la feria?

Habrá un conjunto de expertos tanto internacionales como nacionales, y la premiación es puramente cata ciega, donde finalmente se trata de elegir la mejor percepción de calidad global dentro de un mismo grupo de vinos, elegidos por tener unas características similares y siempre dentro de un mismo rango de precios. Por tanto, se buscan los mejores vinos dentro un mismo estilo y nivel de precio, para que la competencia sea lo más justa posible.

¿Con qué acompañaría un buen vino?

Con una buena compañía; el vino es para compartir, conversar, disfrutar, hacer amigos, hacer negocios... por supuesto si la buena compañía va junto a una buena mesa donde se pueda disfrutar aun más de ese vino, miel sobre hojuelas (no sé si esa expresión la usen, pero en todo caso quiere decir “mejor imposible”).

Su vino favorito…

No debo contestar a esa pregunta que me meto en un lío, pero en todo caso la verdad es que no tengo uno solo, depende mucho de la situación, el clima, la comida, el estado de ánimo... Y afortunadamente se hacen excelentes vinos en muchas partes del mundo. Si viene por las catas-concurso de la feria, ahí le respondo.