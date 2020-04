“Desde mi ventana”, su quinto disco, se estrenará en mayo

Gusi: “La música no tiene que parar, nos tenemos que reinventar”

Redacción un chat con...

¿Esta cuarentena ha sido productiva en términos creativos?

He estado dedicado un montón a componer, crear, hacer nueva música, en vivos, muchas cosas. Traté de hacer de mi estudio un escenario. Hace poco hice algunas pistas con algunos de mis músicos y, bueno, hicimos fue un concierto que quedó colgado en mis redes. Por otro lado, también estoy haciendo la campaña de mi nuevo sencillo “Llévatela, Dios”.

¿Cuál ha sido su mayor desafío durante esta cuarentena?

Los retos como papá. Estar aquí con mis dos hijas y mi familia es complicado, porque son niñas que todavía son muy chiquitas y quieren hacer de todo con mucha energía y adrenalina y, pues, nos toca dividirnos las cargas. También ha sido bueno mirar hacia adentro, ver cuáles son nuestros límites, ver hasta dónde llega nuestro amor, conocer nuestros límites de convivencia; creo que esto es muy importante para saber cómo llevar la vida de aquí en adelante.

La paciencia es clave en este momento, así como fue su más reciente lanzamiento “Llévatela, Dios” en combo con el peruano Gian Marco. ¿Qué le dice esta canción?

Teníamos todo planeado para lanzarla, pero justo cae esta crisis, pero hace como juego con la situación… “Llévatela, Dios”... esta pandemia. Esta es una historia de desamor que escribí hace algunos años y quise invitar a Gian Marco porque es un artista a quien admiro y quiero un montón. Le dije que la hiciéramos juntos, a los pocos días estaba recibiendo la grabación de su voz y en diciembre ya estábamos grabando el videoclip.

Si nos fijamos, “Llévatela, Dios” tiene su toque tradicional de vallenato, pero incluye un diálogo con el ukelele. ¿Fue fácil esta mezcla?

Sí, mis últimas producciones han tenido el ukelele, pero procuro no abusar mucho de él porque no quiero que esté presente todo el tiempo. Es un instrumento que se acopla muy bien, porque tiene una similitud muy grande con la guitarra y con todos los instrumentos de cuerdas que sé tocar.

En las nuevas canciones de su EP, “Fuera de control”, “Vida mía”, ¿Por qué razón?” y “Yo la vi”, usted se describe como un romántico, divertido, arriesgado y entregado.

El romanticismo siempre ha estado dentro de mi música, ha sido mi punto de partida al momento de escribir algo. Arriesgado, porque he procurado llevar los sonidos de nuestra música tradicional, pero con los sonidos de ahora, arriesgándome a fusionarlos y a buscar un nuevo lenguaje, a pesar de que existen muchas cosas. Siempre he estado entregado al amor, la música, mi proyecto. Y divertido porque creo que la música es un momento donde uno se conecta con algo para divertirse o entretenerse.

En un principio se tenía previsto que su EP “Viajero frecuente” se convirtiera en la primera entrega de su nuevo álbum, “Desde mi ventana”. ¿Qué sucedió?

“Viajero frecuente” es la primera parte de tres EP que iba a lanzar para sacar el disco final, pero, con toda esta situación, me va tocar fusionar los dos últimos trabajos en uno solo y así poder sacarlos en mayo. El disco “Desde mi ventana” se llama así porque hago una invitación a la gente para que vea mi mundo a través de mi ventana, de mi música.

¿“Indira”, la canción que cantó con Carlos Vives, es el comienzo de su historia con Gaira Música Local?

Esta canción es como un relanzamiento de mi carrera, respaldado por Carlos y todo su equipo, que venían con la idea de volver a sacar su sello, que nunca se fue, pero que estuvo un poco más tenue durante todo este tiempo. Lo que hizo Carlos fue buscar a otros artistas y lanzarlos a través de su sello discográfico y, bueno, en esas conversaciones llegamos a un acuerdo para pertenecer a ese grupo de artistas y en enero hicimos oficial la consolidación del proyecto.

“¿Por qué razón?”, uno de sus clásicos, hace parte de este EP.

Es una canción como muchas del vallenato que siempre me han marcado y han sido parte fundamental de mi crecimiento como músico. Quedé con ganas de hacer muchos clásicos y convertirlos a la manera de hoy. Es una canción que tiene una letra romántica, pero con un toque de desamor; es una melodía que te incita a bailar un montón e iba acorde con lo que quería presentar.

Ya son más de quince años de carrera musical. ¿Cómo ha evolucionado en este tiempo?

Se podría resumir en un montón de canciones, sencillos; este ya sería mi quinto álbum de estudio, pero siempre muy feliz de realizar este sueño y llevar a cabo esta metodología de expresar mis sentimientos a través de las canciones, porque creo que eso es a lo que he venido y me he mantenido vigente en el mismo proyecto. Son canciones que se han quedado en la gente y eso me anima a seguir con esto, me mantiene con los pies puestos en la tierra y es la manera de saber cómo llevo mi carrera.