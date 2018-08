Tendrá colaboraciones con Goyo y con Koffe El Kafetero

Gusi quiere hacer canciones para toda la vida

El Espectador

¿Por qué escogió la canción “Te quiero tanto” para continuar con su carrera musical?

Te quiero tanto es una historia de amor, como muchas de las canciones que me caracterizan. Quería retomar un poco el ambiente de esas letras que dicen más de lo que estamos escuchando en la actualidad en la escena musical. Con este tema logré reconectarme con los aires del Caribe fusionándolos con el pop actual.

¿Con qué objetivo escribió esta canción?

La escribí para que el público se la apropiara y la pudiera dedicar a través del #tequierotanto. Ahí la gente puede publicar sus historias, desde mis amigos de la industria del entretenimiento hasta el último fanático en el más olvidado rincón del mundo.

La canción no solo es una declaratoria, es una pedida de mano, ¿por qué?

Así es. Al final se rinde uno ante los pies de la pareja y entrega una historia de amor con todas las de la ley. Te quiero tanto es una historia para decir: “Estoy ahí en las duras y en las maduras”.

¿Como escribió “Te quiero tanto”?

Esa canción llegó el año pasado durante una sesión de compositores. Estábamos buscando el nuevo material para lo que vendrá dentro de poco. A partir de los acordes, vinieron las melodías y de ahí me fui rumbo al amor con intención definida. La canción fue creada en Anapoima.

¿Lo que viene ahora se va a parecer a esta nueva canción o no necesariamente?

Vienen muchas canciones. Voy a sacar música con más frecuencia si lo comparamos con lo que había sido mi actividad antes. Muy pronto vendrán dos canciones más, sobre las que por estos días estaré grabando los videos.

¿Volverá el acordeón a su música de manera decidida?

Sin ninguna duda. El acordeón volverá a ser protagonista de la propuesta musical de Gusi. Estoy en el proceso de reconectarme con sonidos caribeños, con el de la champeta, pero también me voy a ir a experimentar algunos aires guajiros.

En varias de sus canciones habla de la intuición. ¿En la música cree en la intuición?

Hace poco estaba tratando de identificar mi ADN y encontré que para algunas decisiones soy muy racional, pero para otras me gusta dejarme llevar por la intuición. La intuición viene siendo un arma de combate muy poderosa y mucho más cuando tomé la decisión de querer casarme. La intuición también la utilicé en el tema Tú tienes razón.

¿Qué canciones vienen?

Están por salir Qué vaina buena y Soltero, esta última al lado de Koffe El Kafetero, un exponente de la champeta. También vendrá otra colaboración con Goyo, de ChoQuibTown.

¿Cómo fue su reencuentro con el Caribe?

Lo necesitaba. Este disco lo fui a hacer allá con un estudio portátil. Visité Córdoba para llenarme de los sonidos del porro, para Santa Marta, Barranquilla y Valledupar, entre otras locaciones. Fue a partir de esos sonidos que escribí las canciones. La industria en este momento tiene un sonido característico, pero yo he peleado tanto por lo mío que no me puedo enceguecer con lo que está de moda. No me dejo seducir por lo que es tendencia.

¿En algún momento sintió que se desvinculó del aire caribeño que tanto lo ha caracterizado?

Sí. El año pasado me atreví a hacer canciones muy urbanas y me encantó la experiencia, pero esas canciones quedaron ahí como ejercicio para enamorarme más de lo que he hecho.

La gente habla de su genética por ser rubio, alto y hace este tipo de música. ¿Qué piensa al respecto?

A veces me cuesta mucho explicar de dónde viene el imán mío con la música del Caribe. Soy de Puerto de la Cruz (Venezuela), y por el mar corre mucha música. Luego llego a Colombia y me adentro a investigar de dónde vienen mis abuelos y esa es la razón por la que me conecto tanto con los ritmos caribeños.

¿Cuánto tardó en el lanzamiento de “Te quiero tanto”?

Fue un proceso demorado. Tardé unos cuatro meses mientras desarrollé la idea y la pude plasmar amarrada al concepto audiovisual. Quería salir muy preparado para salir con todo.

Ahora la música parece durar una semana, ¿cómo siente usted eso?

Con mi música, por fortuna, no ha pasado eso. Yo puedo cantar La mandarina o Tú tienes razón y las siento muy actuales. Me gusta pensar que mi esencia es hacer canciones para toda la vida. Lo mágico que tiene la música es que te devuelve en el tiempo y esa ilusión no la podemos perder.