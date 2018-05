Acaba de lanzar la canción “Dime si quieres”

Harveys quiere reorganizar la salsa

El Espectador

¿Cómo empezó usted en la música?

Ya son cinco años de carrera artística. A lo que más me he dedicado es a la salsa, aunque ahora me he concentrado en explorar fusiones con los sonidos nuevos, porque en este género no se ha dado un cambio generacional importante. Yo soy de San Andrés y de ahí que me interese tanto la fusión de estilos.

Usted acaba de lanzar “Dime si quieres”, que está más ligado a lo urbano, ¿por qué?

Porque me interesa trabajar en las fusiones y con esta canción muestro en gran medida lo que soy capaz de hacer con la salsa. Quiero reorganizar el género y presentar un sonido innovador y propositivo.

Para usted, ¿seguimos escuchando la salsa de golpe de los 70 o la romántica de los 90?

Tengo una amistad muy cercana con Richie Ray y Bobby Cruz, y ellos comparten el mismo pensamiento que tengo. Según ellos, Sonido bestial y Richie’s jala jala hacen parte del pasado, pero nos toca escuchar lo nuevo. En la salsa vivimos del recuerdo, porque el exponente más joven tiene 48 años y es Jerry Rivera.

Comenzó desde hace cinco años, pero fue en 2017 cuando su nombre se empezó a escuchar a nivel masivo, ¿por qué?

Mi carrera está dividida en dos. Comencé en 2012 trabajando con la fusión, luego tuve un problema grande con una disquera que me obligó a detenerme durante dos años. Retomé en 2016 con más madurez y con una idea realmente muy clara; y un año más tarde me lancé con todo a la conquista del público.

Estudió diseño industrial, ¿por qué?

Siempre estuve entre el diseño y la música. Es más, durante la carrera compuse la canción Seguir viviendo, que resultó tener muy buena acogida y la gente la rebautizó como La canción del payaso.

¿Desde hace cuánto no vive en San Andrés?

Desde hace diez años no vivo en San Andrés. Trato de ir muchas veces al año, incluso el video de Dime si quieres lo grabamos en varios parajes de la isla.

¿Ha sido fácil para usted poner en sintonía la salsa con los sonidos del género urbano?

No ha sido nada fácil. Los cambios siempre traen traumas, pero si logramos hacerlo con pasión, el resultado tiene que ser óptimo. Yo no soy el típico salsero y mi música la hago con todo respeto.

Tiene dos discos en el mercado, ¿va a publicar otro álbum?

Mis dos discos son Salsa con estilo y Salsa con estilo (Deluxe Edition) y tuvieron buena aceptación. En este momento estoy trabajando en los sencillos con miras a publicar un nuevo trabajo discográfico.