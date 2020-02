Últimas funciones en el teatro Fanny Mikey

Iván López habla sobre “La verdad”

Redacción un chat con...

Usted hace parte de la segunda temporada de la obra “La verdad”. ¿Por qué decidió participar en ese montaje?

A comienzos del año pasado me fui a vivir a México y a los 15 días de estar radicado en la capital de ese país me llamaron del Teatro Nacional a ofrecerme participar en La verdad. Dije que no podía y me dediqué a hacer lo que tenía pensado. Meses después me ofrecieron la misma obra y pensé que no podía desperdiciar esta oportunidad por segunda vez en la vida y acepté.

¿Qué le llamó la atención de “La verdad”?

Me llamó mucho la atención el texto. La dramaturgia es impecable porque habla de lo que sucede con las relaciones humanas. También coincidió que ya iba a estar de regreso en Colombia y pensé que no podía haber tanta casualidad, porque, para mí, es muy extraño que me ofrecieran dos veces el mismo montaje.

¿Qué tantos elementos encontró en el texto original para la preparación de su personaje en “La verdad”?

La dramaturgia de esta obra es perfecta. El texto está muy bien escrito y para mí es como una especie de partitura, a la que no intento cambiarle mayor cosa.

¿Cómo se enriquece el trabajo del actor con las instrucciones del director?

Esta construcción es una especie de juego que lo enriquece a uno de manera considerable. Uno prueba estrategias y todo se va dando de una manera orgánica. Este montaje fue supervisado por Víctor Mallarino, pero en esta segunda temporada asumió las banderas Adriana Romero.

En la primera temporada, su personaje fue interpretado por otra persona. ¿Tuvo en cuenta el trabajo de ese actor o prefirió partir de ceros?

Preferí partir de ceros. Este nuevo elenco tuvo la libertad de crear sus propias propuestas y eso implicó un trabajo extenso que realizamos en doble jornada: mañana y tarde.

El texto original de “La verdad” es en francés. ¿Fue necesario colombianizarlo?

Cambiamos algunas expresiones para que fuera más cercano al público colombiano. Por ejemplo, en una parte se habla de traje de baño, lo que para nosotros es el chingue.

¿Qué ha encontrado en el teatro diferente a la televisión?

Fui formado en la Casa del Teatro Nacional y estoy muy agradecido con la vida por la oportunidad de hacer teatro. La experiencia en las tablas es inigualable porque es un fogueo permanente con el público real.

¿Puede comparar el trabajo actoral en teatro y en televisión?

Me parece que el trabajo actoral es el mismo, lo que cambia es la técnica. Una obra como La verdad tiene 89 páginas y con los compañeros tardamos dos meses repasando los textos todos los días, mientras en la televisión se hacen al día 20 o 30 escenas, lo que implica un desarrollo inmenso de la memoria.

¿Su oficio ha cambiado en los últimos años?

Tengo que decir que trabajo nunca me ha faltado. He parado y me he ido de viaje, pero siempre me han salido ofertas, aunque creo que hemos pasado tiempos difíciles en la profesión.

¿Qué estaba haciendo en México?

Estaba viviendo en México desde abril hasta diciembre de 2019 y ahí estaba estudiando acento neutro y participé en algunas producciones como La negociadora.