Presenta la canción “Zoom”

JC González: La música, como un diario infinito

El Espectador

¿Cómo es para usted ser un músico en un ambiente como el de Estados Unidos?

Supercompetitivo, pero con muchísimas posibilidades para hacer música de tipos diferentes, además mi visión es más global y más amplia. Soy un privilegiado por haber tenido esa oportunidad de conocer tantas personas diversas de múltiples partes del mundo, con vidas diferentes.

¿De dónde surge la idea de mezclar géneros musicales, como el hip-hop, rap y reguetón?

Había escuchado todos los géneros caribeños, suramericanos y latinos. Tuve la gran oportunidad de venir a los Estados Unidos y aprender muchos géneros y la fusión de esos dos mundos y culturas. Como tipos de pinturas diferentes, me fascina pintar con sonidos y con imágenes.

¿Qué diferencias hay entre componer y cantar en inglés, y hacerlo en español?

No, para mí todo es lo mismo, porque son ideas, imágenes que se agolpan tratando de decir algo y siempre me siento alegre de tener la habilidad de ser los dos en uno. Me siento bendecido porque la música fluye y los sonidos y los mensajes se combinan dentro de mí en ambos idiomas.

¿Cuál es la importancia para usted de contar historias a través de la música?

Si no estoy expresando algo, entonces qué diablos estoy haciendo? Yo tengo mucha pasión dentro, y siento como si tuviera explosiones en mi cabeza, numerosas ideas para expresar y mucho que quiero decir. La música, para mí, es un diario infinito de mi vida en cada momento.

¿Cómo entrelaza la música y la actuación?

A veces se sienten iguales. Actuación, para mí, es lo mismo que la música, es una expresión con sentido y con tiempo. Es una forma de integrarse a la gente y de proyectarse. Todo esto me transforma y me permite conectarme con otras personas que piensan y sienten similar o a veces totalmente diferente.

¿Por qué fusionar ritmos y culturas diferentes a través de la música?

Nadie escogió en qué parte del mundo nació. Con eso en mente, yo siempre trato de dar un mensaje universal que no importa quién sea y que puede escuchar entendiendo el idioma o no. No importan las barreras de ningún tipo. Es crear conexión y construir puentes con respeto.

¿Cómo es trabajar con el productor y compositor Christian Davis?

Cuando llegué a Estados Unidos, mis héroes en la música eran: Justin Timberlake, Lil Wayne, Chris Brown y Christina Aguilera. Davis les ha escrito canciones a todos y ha sido un sueño para mí trabajar con alguien que me ayudó a meterme aún más en mi delirio de la música; además, sigo aprendiendo como ser humano y como artista. No quiero quedarme quieto nunca.

¿Cómo fue la creación de su más reciente sencillo “Zoom”?

La historia está en la canción. Es una analogía de la libertad, de viajar hasta alcanzar la luna. Nuestros sueños nos dan ilusiones pero a la vez nos llena de miedos y ese terror puede dejarnos congelados y no hacer nada, o podemos usar ese miedo para movernos y dar los pasos para llegar a lograr esas ilusiones, sin importar lo que digan los demás.

¿Qué proyectos tiene?

Siempre tengo muchos proyectos a los que decido dedicarles mi tiempo y mi energía. Hay mucha gente que cree en mí y eso es una bendición. Trabajo en manejar mis prioridades y tener paciencia. Ahora estoy produciendo y escribiendo música nueva con visión y un ‘tour’ global, haciéndolo en un estudio en el que uso el poder solar. Mi música viene del sol.