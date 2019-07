Su más reciente tema es “Tu veneno”, con Jessi Uribe

Jhonny Rivera: “ser terco es mi caballo de batalla”

Juan Carlos Piedrahíta B. (Cúcuta)*

¿Cómo recibe usted la invitación para participar en la Feria de Cúcuta de 2019?

Mi hermana es mi mánager y a través de ella recibí la invitación para hacer parte de la nómina artística de este 2019. Hace mucho rato no venía a cantar a Cúcuta, así que la oportunidad me pareció maravillosa y me puse feliz. Ya había participado en estas Ferias y desde entonces Cúcuta se me quedó en el corazón y ahora aprovecho para volver con todo el cariño. (Le puede interesar: Los duendes se tomarán la Feria de Cúcuta 2019)

¿Cómo diseñó la presentación que realizó hace algunas horas ante el público de Cúcuta?

La estructura de mi show está establecida ya, pero el público por supuesto fue el que hizo que cambiara algunas canciones. Desde que aterricé en Cúcuta he sentido el carió de la gente y yo no me podía quedar atrás y por eso me esmeré por hacer una presentación por todo lo alto, como merece esta ciudad. Entregué lo mejor de lo que tengo, canciones clásicas y canciones nuevas, recién salidas al mercado. (Lea también: Cúcuta, una feria sin fronteras)

¿Qué tanto ha cambiado el género popular desde que usted llegó a él?

Ha cambiado mucho. Hay artistas nuevos que traen unas propuestas muy elaboradas y muy buenas, eso creo que fue lo que nos pellizcó a todos los que estábamos antes para mirar hacia el futuro. Jessi Uribe, Yeison Jiménez y los demás han puesto la cuota alta para que el género. (Además: El amor y los otros demonios de Johnny Rivera)

¿Usted llega al género popular y únicamente estaban Darío Gómez, Luis Alberto Posada y El Charrito Negro?

Así es. Cuando llego yo al género popular únicamente estaban esos tres grandes, luego empecé a hacer parte de ese grupo de clásicos. Más adelantico aparece Giovanny Ayala, luego Pipe Bueno y ahí nos fuimos sumando todos hasta que hace su incursión la nueva ola con Fernando Burbano y Luisito Muñoz.

¿Entonces usted es el puente que conecta a la generación de los clásicos con los nuevos artistas del género?

Totalmente. Yo estoy ahí en toda la mitad. Por fortuna después de mí y de Giovanny Ayala es que aparecen todos esos jóvenes que le apostaron al género y lo engrandecieron porque son ellos, los nuevos talentos, los responsables del crecimiento de lo popular.

¿Con todo el camino recorrido, hoy piensa que ha sido fácil ser artista?

Nada fácil. Ser terco ha sido mi caballo de batalla contra las críticas, contra alguna gente de la radio que no creía en mí y contra muchos obstáculos. Sin embargo, al final cuando uno está convencido de lo que hace, el talento a relucir.

Antes de ser artista usted se dedicaba a las labores del campo, era jornalero, ¿qué queda de ese hombre campesino y qué ha cambiado?

Quedan todas mis raíces, por fortuna. Mi situación económica es lo que más ha cambiado, así como mi vida familiar. Ahora, ya no tengo el mismo tiempo de antes, ya no puedo estar en la vereda como antes.

¿Se arrepiente de algo de lo que ha hecho en todos estos años?

A veces pienso que he debido haber arrancado mucho antes en la música porque perdí mucho tiempo, aunque también creo que haber llegado a la industria más maduro me ha servido para tener los pies bien puestos en la tierra.

¿Qué fue lo que lo sedujo del género popular?

Cuando opté por el género popular, en realidad yo no tenía que pensar tanto porque no conocía mucho más, además de este género. Yo me crié escuchando solo música popular, escuchaba a Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo y Alci Acosta. Después llegó Darío Gómez y ahí sí que todo quedó dicho.

¿Cuál es su aporte al género popular?

Yo era joven y llego con toda la energía y con propuestas nuevas. Recuerdo que llegué con videos con historia, muy bien realizados y eso fue lo que marcó la diferencia.

¿A qué se debe que el género popular le haya quitado tanto espacio a las demás manifestaciones musicales?

Creo que antes muchos de los otros ritmos le quitaron espacio al popular. Lo veo como una montaña rusa en la que en un momento puede estar arriba el vallenato y luego baja y sube el urbano, así creo que nos la pasamos. El descuido de algunos exponentes de otros género es lo que ha permitido la consolidación de nuestro género.

“Tu veneno” es su nuevo éxito y es una colaboración con Jessi Uribe, ¿cómo surge esta canción?

La letra no es nuestra, pero la canción es fabulosa porque hace una propuesta interesante porque, tal vez, no habíamos pensado que uno siempre tiene un veneno que alguien le dejó por ahí.

¿Cómo asimila hoy las críticas?

Ahora me río de las críticas. He logrado mucho y ahora pienso: “para qué peleo con el que me critica si a mí realmente me va muy bien en lo que hago”. Siempre me han dicho que no canto y yo pienso para mis adentros: “si así es sin cantar, ¿qué tal que cantara?

¿Cómo está Pumba, el cerdito que se ha hecho famoso por ser su mascota?

Yo tengo muchas mascotas, pero es que Pumba se ha vuelto muy famoso y todo el mundo me pregunta por él. Lo que pasó que tomó mucha fuerza porque lo empecé a mostrar en las historias de Instagram y se convirtió en una celebridad.

¿Cuáles son sus proyectos?

Tengo el disco nuevo listo para el año entrante y estoy con tanta energía y tan ansioso por hacer muchas cosas, que no paro nunca. Voy a seguir lanzando sencillos y prepárense porque van a tener muchas noticias de Jhonny Rivera.

* El periodista viajó al evento por invitación de la Alcaldía de Cúcuta y de la Secretaría de Cultura y Turismo de Cúcuta.