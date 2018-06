Jorge Rausch, la cocina como una integración de saberes

¿Cómo integran a su familia en su trabajo?

Arrancamos con Marky y en la medida en que se fueron dando las necesidades de crecer y organizar más el negocio, invitamos a los demás a trabajar. Mi papá, con la parte financiera; mi esposa, la parte arquitectónica; mi cuñada maneja lo comercial y así se fue dando, como un negocio de familia y la idea es lo que nos gusta, nos entendemos y es parte de la fórmula del éxito.

¿Cuál ha sido la experiencia dentro del programa en Discovery?

Va más allá del proceso culinario, muestra cómo es el manejo de los restaurantes desde la parte administrativa, de servicio y todas las situaciones que ocurren y que son muchas en un día, porque es un negocio que tiene presión y que requiere precisión para que todo salga bien. Además, se mezclan otras facetas, porque no solo tenemos restaurantes sino también ayudamos en un montón de proyectos sociales, ecológicos y demás.

Tiempo en familia...

Toca, en momentos como estos, toca. Siempre hay que buscar un momento para estar con las chiquitas, con la esposa y, aunque son momentos duros, siempre buscar el tiempo libre para compartir con la familia que es lo más importante del mundo.

¿Qué imprevistos se presentan?

Muchos. Los restaurantes necesitan solución inmediata, porque los clientes hay que atenderlos en 30 o 40 minutos y si no se logra, el cliente prefiere irse. Por eso, la cocina es un oficio de tanta presión, con tanto sentido de urgencia, porque a la gente hay que atenderla en el tiempo justo y si no, la experiencia no funciona del todo.

¿Cuál es la dinámica que se manejará en el programa?

Se contratan unos pasantes, porque estamos cortos de personal y ellos son los encargados de apoyarnos en un montón de funciones y la idea es que nos colaboren y nos solucionen un montón de problemas.

¿Qué es lo más satisfactorio de la cocina?

En tema de restaurantes, no me quedo en un solo plato, lo más satisfactorio es el acto de cocinar, el proceso de crear platos y de servir a la gente y encontrar que al cliente le gusta lo que uno hace, que la gente está feliz con los restaurantes y está disfrutando ese trabajo que hacemos y que involucra a quienes participamos en el proceso.

¿Cómo va la campaña para consumir el pez león, una de las especies que mayor amenaza representa para la Costa Caribe?

Va muy bien. Hemos logrado hacer una labor muy importante, sobre todo en Cartagena se consigue mucho menos, hemos logrado hacer un impacto ecológico y trabajamos ya en otras zonas también y la campaña va bien. Esperamos que el Gobierno le meta un poco más la mano para que esto crezca a la dimensión que debe ser.

¿Qué planes empresariales tienen a futuro?

Este año está duro, estamos esperando ver cómo se desarrolla la mitad del año que resta. Abrimos caminos, pero claramente la idea es seguir creciendo.

¿Con respecto a su participación en “MasterChef Celebrity” ¿Cuál ha sido la experiencia de este año con los famosos?

En esta temporada, la idea es que las celebridades se vuelvan cocineros, cosa que se está logrando muy bien, porque el programa, por el tipo de personajes que está manejando, tiene un tono superchévere. Estos personajes entran como celebridades, se empiezan a convertir en cocineros en un tiempo muy corto y entonces los van a ver en unas facetas muy reales de cómo son de verdad y no como aparecen en televisión, que es actuando, sino como ellos son, como afrontan la presión, la satisfacción de ganar y las frustraciones, está muy chévere.