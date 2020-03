Protagonista de “Todxs Nosotrxs”

Julianna Gerais: “Tenemos nuestros ideales, pero existe el mundo real”

Redacción un chat con...

En esta serie, enfocada en la comunidad LGBTQIA+, interpreta a Maia. ¿Cómo es su personaje?

Maia es una mujer de 25 años que vive con su mejor amigo, Vini. Es programadora en una empresa de taxis por aplicación, es una mujer afro, militante, y está atenta a todas las cuestiones sociales de las minorías, incluso porque pertenece a una. También está involucrada con el movimiento feminista, el movimiento afro y el movimiento vegano. Durante su trayectoria en la serie, los acontecimientos van reafirmando cada vez más las certezas de Maia respecto a los temas sociales.

Su personaje enfrenta el dilema entre mantener su empleo y los valores que defiende. ¿Cómo fue trabajar ese conflicto?

No tuve trabajo para interpretar ese conflicto porque ya pasé por eso en la vida varias veces. Nosotros tenemos nuestros ideales, lo que creemos correcto, pero existe el mundo real, en el que necesitamos pagar nuestras cuentas, enfrentar las contradicciones de la sociedad. Interpretarlo fue muy cercano a las cosas por las que pasé.

¿Cree que la juventud va a identificarse con la historia planteada en “Todxs Nosotrxs”?

Creo que va a identificarse mucho. Es una serie que contempla mucho qué es ser joven en São Paulo (Brasil), en este momento en el que los temas de las minorías están en efervescencia. Llegamos a un momento de ruptura, necesitamos reaccionar, pero no sabemos qué hacer. La serie es muy verdadera, conozco a muchas Maias, a muchos Vinis, a algunos Rafas. Los personajes son muy reales, tienen conflictos muy concretos y la serie les da su importancia con sutileza, con sonrisas y llantos. Es sobre ser joven, particularmente en Brasil.

¿Qué fue lo que más le gustó de su personaje?

Lo que me gusta de Maia es que es lo que dice ser, o por lo menos realmente lo intenta. No deja que las cosas sencillamente pasen, sabe quién es y sabe qué acepta y qué no.

¿Tomó alguna característica de Maia para aplicarla en su vida personal?

Una de las cosas que me quedaron hasta hoy fue no dejar pasar algunos asuntos, mirar las situaciones con más detalles, ver sutilezas en opresiones del día a día. Tener contacto con Maia me dejó menos ingenua.

¿Cuál es la importancia de formar parte de “Todxs Nosotrxs” en este momento?

Ante todo, representatividad. Cuando era niña y adolescente tuve pocas referencias de personas afrodescendientes en la televisión. Y yo, como mujer afro, participar como protagonista, y no como una historia secundaria, es muy importante. Es poner a esas personas que siempre fueron borradas de lugares que ya debían estar ocupando desde hace mucho tiempo.