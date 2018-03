... Es la protagonista de la cinta “La pena máxima”

Julieth Restrepo, actriz por intuición y deseo

El Espectador

Usted interpreta a Luz Dary en la película “La pena máxima”, que acaba de entrar a cartelera. ¿Cómo fue la creación del personaje?

Lo que más me gustó de asumir este personaje es que ella no se parece en absoluto a mí: piensa diferente, siente de otra manera y también se muestra como una mujer más voluptuosa y sensual. A ella la empecé a estructurar a partir de lo que no soy, y eso es lo más divertido de ser actor, poder tener múltiples personalidades y vidas distintas.

Esta es la segunda versión de la película; la primera se realizó a comienzos del milenio. ¿Cómo hizo para no parecerse al rol antes interpretado por otra actriz?

Siento profundo respeto y admiración por Sandra Reyes, la actriz que la interpretó en la versión inicial. Vi la película y tanto me gustó que asumí el reto de plantear un abordaje diferente de este personaje.

¿Cuándo empezó a saber que quería ser actriz?

Es más fuerte que yo el deseo de ser actriz. Cuando pienso en las decisiones que he tomado, en los rumbos que he tomado cuando me he ido del país, cuando me fui de mi ciudad, Medellín, por esa necesidad de ser actriz, a veces no lo puedo explicar. Es una cosa que sale de mí y es más fuerte que yo. Amo vivir otras vidas, amo salirme de mí, amo investigar a la humanidad, al ser humano, lo complejos que somos, y siento que la actuación me da muchas licencias que en mi vida real no me doy, porque estamos en una sociedad, de todas maneras, moralista. Como que hay muchos patrones donde tú debes seguir la norma.

Pero ¿la pasión viene desde sus años de infancia?

Sí. Crecí siendo un niña como perfecta: la buena estudiante, la buena amiga, la buena hija, la buena hermana, y con mis personajes he podido darme gusto viviendo un montón de cosas y dándome licencias que sé que en mi vida real no me daría, y eso es muy divertido. Eso es lo que más me gusta hacer.

¿Cómo es su proceso de construcción actoral y qué tantos elementos encuentra en el guion para esa labor?

Me parece que los personajes que interpreto pueden ser incluso más interesantes de lo que yo puedo ser. No me gusta buscar esa memoria emocional o pensar en un recuerdo. Eso no me gusta… Lo respeto. Soy muy rigorosa con las líneas y trato de respetar mucho el texto, y cada palabra tiene su peso y fue escrita ahí por alguna razón, entonces trato de respetarla mucho, pero también me gusta tener un margen de 5 o 10 % de las cositas que yo les puedo meter como actriz.

¿Cómo recuerda su protagónico en la serie “Laura, la santa colombiana”?

Laura ha sido uno de los regalos más lindos que he recibido en mi vida. Yo venía pidiendo desde hacía mucho tiempo un personaje fuerte, que me sacara, que me sacudiera y me pusiera en otro lugar. Había hecho personajes que me habían gustado mucho, pero sentía que un rol femenino tan fuerte no había llegado a mi vida, entonces, cuando empecé a buscar toda esta historia de Laura y me gané la audición, empecé a leer los guiones y no pude creer que yo fuera la afortunada ganadora de esta aventura.

En la actuación, ¿la exigencia para las mujeres es diferente que para los hombres?

Es una presión social muy fuerte porque tienes que ser perfecta en todo, entonces como mujer también te exigen más, porque si es un hombre y sale en la pantalla, pero tiene barriguita, no pasa nada porque toma cerveza, porque blablablá, pero si es la protagonista que está trozudita, que tiene aquí el gordito en el brazo o en la barriga, papada o lo que sea, ahí ya te empiezan a caer, y yo he tenido que olvidarme de todo eso para concentrarme simplemente en ser actriz.