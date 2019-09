Acaba de publicar el libro “18 de agosto”

Las verdades de Gloria Pachón sobre el caso Galán

Tatiana Gómez Fuentes

¿Quién es Gloria Pachón?

Muchas veces uno se pregunta quién soy y para dónde voy, pero hoy puedo decir que soy una persona a la que durante toda la vida le han interesado dos cosas: el periodismo y la política. Esa soy yo, realmente.

Uno de los capítulos que menciona en su libro habla del día en el que su hijo Juan Manuel le entregó las banderas del Nuevo Liberalismo a César Gaviria, ¿fue acertada esa decisión?

En ese momento fue acertada, indudablemente. Si analizamos la historia con su perspectiva, es posible que la perspectiva haya cambiado, pero hace tres décadas fue un hecho acertado.

Pareciera que en treinta años ya todo estuviera contado. ¿Faltaba el relato en primera persona de la compañera de causa de Galán?

Sí faltaba porque, en realidad, era algo muy íntimo, que yo pensé que nunca podría salir a la luz pública. Sin embargo, me parece que con la intención a través del libro se ha conocido algo de Luis Carlos Galán que, quizás, estaba muy escondido hasta este momento. Hay algunos aspectos de su vida personal y familiar que la gente no sabía, y para mí era un deber hacérselo conocer al público.

¿Cómo fue el desarrollo de su libro “18 de agosto”?

Yo comencé a escribir este libro desde hace muchísimo tiempo, pero siempre llegaba hasta un punto y ese punto implicaba quedarme callada, pero de un momento a otro me convencí de que debía contar ciertas cosas que eran importantes tanto para mí como para un público que hubiera querido conocer más a Luis Carlos Galán desde el punto de vista personal. Tengo la esperanza de que este intento se convierta en una realidad.

¿De dónde nace la fortaleza de Gloria Pachón?

Todo el mundo tiene en su interior una fuerza que lo lleva adelante y que lo impulsa. Mi fortaleza viene, por un lado, de la muerte de mi padre, el periodista que murió en un accidente automovilístico con dos compañeros de El Espectador. El otro lado de mi fortaleza viene de mi familia, que se interesó por los problemas del país. Yo estaba un poco aparte de todo hasta que apareció Luis Carlos y me ayudó a crecer más. Luego, con su muerte, me quedaron mis hijos Juan Manuel, Claudio y Carlos Fernando.

Usted ha manifestado en varias ocasiones que Luis Carlos Galán le decía que si le pasaba algo, miraran hacia el Tolima. ¿Se refería a Santofimio?

Personalmente nunca lo escuché, pero sí supe que se lo había comentado a algunas personas cercanas y eso me impresionó mucho en ese momento. Después de su asesinato y de las investigaciones, se comprobó que efectivamente ahí había un peligro para él.

¿Qué es la justicia para usted?

La justicia, en el caso de Luis Carlos, es que se conozca la verdad a fondo, que se establezcan las razones de su asesinato y quiénes fueron los responsables. Cuando eso se conozca, se hará justicia.

Después de estas tres décadas y considerando lo que ha pasado con la condena a “Popeye”, Santofimio y Maza Márquez, ¿siente que se hizo justicia en el caso de Luis Carlos Galán?

Se está haciendo justicia porque con lo que se ha logrado, especialmente en los últimos años, creo que la justicia ha llegado. Lo que queremos es llegar hasta el final. Eso será importante no solo para las personas cercanas a Luis Carlos, sino para todas las víctimas de la violencia en Colombia.

Dos meses después de la muerte de Galán, en octubre de 1989, fue nombrada embajadora ante la Unesco. ¿De qué sirvió esto?

Para nosotros, la posibilidad de ausentarnos un tiempo de todo el drama fue la salvación. Ese hecho fue fundamental para mi familia. Mi principal preocupación eran mis hijos y ese nombramiento nos permitió salir adelante.

¿Se siente agredida cuando la gente dice que usted y sus hijos han vivido a costillas del nombre de Luis Carlos Galán?

No me siento agredida, pero sí me molesta porque no consideramos que eso sea cierto. Ahora, sí hemos vivido de la memoria de Luis Carlos Galán, y la memoria es lo más importante. Vivimos de su memoria, no del aprovechamiento.

Háblenos del capítulo que escribe en su libro sobre la relación que tenía su padre con El Espectador...

Para mí, la experiencia de mi padre en El Espectador es fundamental porque así comencé: viéndolo trabajar en el periódico y sabiendo cómo era su relación con Guillermo Cano. Cuando a Guillermo lo nombraron director del medio, mi padre quedó como codirector del Magazín Dominical y yo recuerdo que las crónicas más apasionantes eran las de El Narrador Indiscreto, el seudónimo de mi padre.

¿Qué debe hacer Colombia para eliminar la corrupción y volver a creer en una clase política tan deslegitimada?

Sería muy pretencioso responder esa pregunta, pero lo primero está en la educación y después en la educación política de los ciudadanos. Mientras eso no exista no tendrán valor las cosas que deben ser importantes para una nación. Lo otro es que exista una sociedad justa para satisfacer las necesidades de todos.

¿Cómo se siente hoy enfrentándose a su obra literaria?

Pienso que hubiera podido ser mejor y mucho más explícita. A ratos me gusta mucho y otras veces no me gusta nada. Lo que más me agrada es el entusiasmo con el que la gente lo ha recibido.

¿Por qué hay que leer “18 de agosto” de Gloria Pachón?

Porque es interesante conocer la vida de unas personas que trataron de realizarse de alguna manera.

Tres palabras que definan a Gloria Pachón...

Inquieta, optimista y confiada.

¿Qué piensa de que sus tres hijos estén en la política?

He tratado de dejar a un lado todo lo que se vivió, pero creo que sería imposible que ellos hicieran otra cosa porque nacieron en la política. Si eso los hace felices, yo estoy feliz también.

