Gabrielle Tetenbaum es la productora del documental de Discovery

Lo que hay detrás de las grandes epidemias

El Espectador

¿Qué fue lo más sorprendente que encontró haciendo el documental?

Hubo cosas increíbles que ninguno de nosotros consideró que pudiéramos encontrar acerca de estos virus. Cuando comenzamos a hacer la investigación empezamos también a hablar con expertos y preguntarles qué implicaciones tenían las enfermedades en el futuro. y cómo estas podían influir en el desarrollo de los virus y su impacto. Eso realmente nos sorprendió.

Desde su punto de vista, ¿cuál es el impacto que genera este documental en la sociedad?

Pienso que Discovery puede probar que este proyecto fue hecho con la intención de abrirle los ojos a las personas y, sobre todo, de enseñarles cómo son los comportamientos de estos virus; en este caso la viruela, la gripe y el ébola. También quisimos exponer las amenazas reales que traen consigo estas enfermedades y, sobre todo, cómo podemos protegernos de ellas.

¿Qué fue lo más difícil a la hora de grabar el documental?

La parte más difícil, que yo diría que fue más bien un reto, consistió en ser conscientes de que el documental era algo grande; es decir, teníamos que pensar en hacer una historia internacional, lo que implicaba varios viajes a otras partes que en cierto modo eran algo desafiantes, como el caso de Camboya, y otros lugares más que visitamos para llevar a cabo la investigación y la grabación

¿Cómo nació esta idea?

John Hoffman, productor del proyecto, fue quien tuvo la idea de hacer un documental que girara en torno a las virosis, y quiso comprometerse con nuestra compañía para hacer investigaciones y planteamientos. Luego, mirando un poco todo lo que ya se había hecho sobre este tema, encontramos varias series y programas, pero ninguno de ellos brindaba la posibilidad al espectador de conocer más profundamente sobre el tema, y de entender cómo estos virus operan en la especie humana.

¿Piensa producir otro documental teniendo en cuenta otros tipos de enfermedades y virosis como la malaria?

Hay muchas otras que amaríamos hacer, y en realidad espero que podamos hacerlas pronto, porque nos encantó el hecho de educarnos en estos temas y así mismo educar a la audiencia. Cuando estás trabajando en este proyecto, tienes la oportunidad de conocer a expertos, investigar, explorar y de esta manera brindarle toda esa información a todas las personas que nos ven. Espero que haya una segunda parte.

Con la propagación del ébola en África, ¿la comunidad internacional tomará medidas acerca de las tremendas consecuencias que trae este virus?

Eso espero. Sé que la comunidad internacional actuará rápido en caso de que comiencen a pasar cosas desagradables. Ellos saben que este virus se va a esparcir en poco tiempo. Y gracias a varias investigaciones que hicimos sobre el ébola y otras externas, sabemos qué medidas preventivas tomar ante cualquier eventualidad.

Después de hacer el documental, ¿qué percepción tiene usted de las películas de ficción en cuanto a materia de enseñanza? ¿Considera que son solo entretenimiento?

Yo pienso que algunas películas tienen su manera de enseñar a las audiencias sobre varios temas, así como también hay otras que no enseñan mucho. Pero pienso que para mostrar la realidad del mundo en estos temas no precisamente tenemos que recurrir al terror; debe haber un balance y ese balance muchas veces está reflejado en la ficción, y eso me parece perfecto porque es una manera de enseñar.