Lucas Arnau volvió para hacer “Escándalo”

El Espectador

¿Cómo fue el proceso de coautoría de su nuevo sencillo, “Escándalo”?

Hay varios procesos para componer canciones. Uno es desde la espontaneidad y otros que pensamos en hacerlas. En ocasiones nos reunimos varios músicos y cada uno hace aportes que ayudan a construir la canción. Escándalo salió de la espontaneidad y la letra la escribimos entre todos sobre historias personales y un poco de ficción.

¿Qué tan difícil ha sido volver a los escenarios?

Todo ha cambiado muchísimo y la inmediatez es ahora lo más importante. Las redes sociales nos han acercado a la gente. Y al inicio de mi carrera no existían esas plataformas digitales, que permiten tener un contacto directo con el público.

¿Por qué escogió “Escándalo” para su regreso a la música?

Hay una tendencia muy clara en el mundo hacia todos esos ritmos que han estado en la música desde hace mucho tiempo y que hoy en día se hacen electrónicamente. Queríamos trabajar en eso para cambiarle la ropa a la música de Lucas Arnau con el objetivo de ponerla más a la moda y Escándalo es una canción que tiene esa base urbana, pero sin meternos a hacer reguetón, ni haciéndonos pasar por artistas urbanos, porque no lo somos. Todo esto lo hicimos sin perder nuestro estilo romántico.

¿Qué tanta ficción tiene la letra de “Escándalo”?

Toda es ficción. Es una canción que fue escrita por cinco compositores, entonces es muy difícil contar una historia personal cuando es creada por tanta gente, pero tiene un pedacito de cada uno y se le pone un poco de ficción en los momentos en que no podemos hablar de nuestras historias. Es una canción muy divertida.

¿Por qué estuvo tanto tiempo fuera de los escenarios?

En la vida artística tienes una vida pública muy abierta, entonces quería darme un espacio, porque quería hacer un viaje introspectivo para entender lo que estaba pasando en mi vida y en la industria de la música, por eso estuve trabajando en la creación de mi nuevo disco.

¿Se siente identificado con el pop latino, con el tropipop o con el pop urbano?

Me siento identificado con los tres, porque la música es una fusión de muchos géneros y el tropipop abarca muchos géneros.

¿En qué va el proceso de producción de “Despierta”?

Está en un punto decisivo que es la mezcla final y luego pasa a masterización, que es una parte muy divertida, porque se encuentra el balance de las canciones.

¿Le sigue gustando entrar en los estudios de grabación?

Es una sensación espectacular, porque eso es lo que soy y lo que me sale de las entrañas, entonces volver a tener la oportunidad de entrar a un estudio y plasmar mis canciones en la grabación es muy bonito. Además, mis canciones las hago para la gente.

¿Encuentra elementos nuevos al reinterpretar sus canciones que son exitosas?

Me he encontrado con que los millennials tienen muy presentes esas canciones que fueron éxitos y las canciones tienen la magia de que entre más tiempo pasa, más se van pegando, y me llena de alegría saber que siguen cosechando.

¿Qué piensa de las nuevas propuestas que han surgido en la industria musical?

Me gusta. Colombia es una tierra fértil en nuevos talentos y hay muchos artistas que están dejando el nombre del país en alto y ahora somos un referente musical. Además, la industria va muy rápido y hay un montón de cambios a los que debemos acoplarnos, y quiero aportar más romanticismo, que es lo que hace falta.

¿Tiene programadas presentaciones para los próximos meses?

Estamos pensando en hacer una gira por siete ciudades de Colombia y Latinoamérica para final de año o principio del otro. Estamos montando Despierta Tour.