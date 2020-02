Ganador de dos Grammy Latinos

Manuel Medrano y su otra mitad

Redacción un chat con...

¿Cuál es la historia detrás de “Mi otra mitad”, su nueva canción?

Es el segundo sencillo de lo que será parte de mi segundo álbum de estudio. Es una canción de amor linda, llena de luz, amor puro, de frases enamoradoras, muy fácil de dedicar, de aprender, de escuchar. Tiene un sonido fresco. Es como un refresh de la música latinoamericana en español.

¿Por qué escogió esta canción como ese segundo lanzamiento de lo que será el álbum?

Es una de mis canciones favoritas del disco. Es muy acorde con lo que está pasando este mes de San Valentín, y bueno, estaba ansioso por mostrarla. Creo que cada que vaya lanzando una canción diferente, el público se va a sorprender mucho.

Teniendo en cuenta que esta canción está escrita desde el lado sonriente del amor. ¿Cómo le va mejor? ¿Componiendo hacia ese lado o el oscuro?

Me gustan todas las emociones que pueda llegar a sentir el cuerpo humano, el corazón, la mente. Y me encanta escribirles a los dos, me satisfacen igual. Escribir una canción es como encontrar el oro, siento que cuando escribo lo hago para que la gente sane su alma, encuentre un refugio en la música.

¿La instrumentación y sonoridad de “Mi otra mitad” es la que quería desde un principio?

Sí. Es una canción muy inspirada en el r&b, que cuando decidimos producirla pensamos en encontrar esta sonoridad. Siento que este sonido está ligado a lo que va a pasar con mi nuevo trabajo discográfico.

En “Mi otra mitad” ocurre algo muy curioso, y es que, aunque sea el título de la canción, nunca lo menciona. ¿Por qué?

Pasa lo mismo que en “Bajo el agua”, que se llama así por la emoción o el sentimiento que te hace sentir estar enamorado. “Mi otra mitad” en cambio es muy textual, era un verso que formaba parte de la letra cuando la escribí, pero esa parte no quedó en la canción y decía algo así como “eres mi otra mitad, siento que contigo sí puedo pecar, tienes toda mi ilusión, eres la magia del primer amor, tú no eres de aquí”. Ese verso lo reemplazamos por otro.

Hay una parte que hace de rapeo en la mitad de la canción, ¿se sintoniza fácil con este tipo de sonidos urbanos?

Me encanta y siempre lo he hecho. En la universidad hice una canción con un amigo que tiene algo así como de hip-hop. Además, en el primer disco se pueden sentir como algo de la influencia del r&b en canciones como “La mujer que bota fuego”, “Afuera del planeta”, entonces creo que este disco trae mucho de esto y pop fundido.

En estos momentos la industria musical acostumbra a lanzar sencillos, ¿por qué un álbum?

Pienso en las dos cosas y trato de acomodarme a lo que está pasando con la forma en que las personas hoy en día están consumiendo la música y es normal, me parece divertido.

¿En qué etapa está su segundo álbum?

Ya tengo otras canciones adelantadas. Me he divertido y me fui a grabarlo a todas partes del mundo y ha sido muy emotivo.

¿Se siente satisfecho después de estos cinco años de carrera musical?

Estoy feliz de todo lo que ha pasado con mi carrera. Muy agradecido y orgulloso por todo lo que ha pasado con mi música, por la conexión que genero con las personas y también porque ha sido una satisfacción personal explorar en diferentes géneros. Creo que este es un sueño hecho realidad, y lo estoy aprovechando al máximo.

¿Cómo ha sido su relación con la fama?

No me considero una persona famosa. Siento que todavía me falta mucho para eso, pero mi relación con la vida pública ha sido divertida. Lo he disfrutado montones y he tratado de aprovechar cada oportunidad para dar un mensaje de amor a la gente y apoyar ciertas causas.

¿Cuáles son sus próximos planes?

Se viene mucho trabajo. Antes del disco queremos lanzar más canciones para que la gente tenga una idea. Después de lanzar el disco la idea es hacer una gira nacional, y si Dios quiere, una internacional. Por el momento, el próximo 14 de marzo estaremos con Alejandro Sáenz dando un concierto en Cali.