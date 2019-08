Ilusionista, mago y mentalista

Michel Gallero: “La magia es el límite que transforma la realidad en fantasía”

El Espectador

El ilusionista venezolano, quien ha ganado en varias oportunidades el premio como mejor mago de América Latina, presentará su show “Out of the Box” en Bogotá, los días 3 y 10 de agosto en el Teatro Barajas.

¿Qué tan compatible es ser ilusionista, mago y mentalista?

Digo que soy mago e ilusionista, porque mucha gente no sabe la diferencia, que viene desde hace muchos años atrás cuando la gente le tenía miedo a la magia, pero al llegar el teatro empieza a conocerse como ilusionismo y en la actualidad se sabe que la magia consiste en trucos. El mentalismo es una rama de la magia, aunque se separa un poco, porque no es un truco, ya que se requiere saber las técnicas para realizarlo.

¿Cómo aprendió sobre magia?

Empecé en la magia por mi abuela. Ella me metió en el mundo de los magos y hoy en día he tenido el privilegio de estudiar con los mejores magos del mundo. La mejor forma de aprender de magia es estando con los grandes de este campo. Cabe destacar que, actualmente hay universidades para estudiar magia.

¿Cómo fue para su abuela estar en el mundo de la magia que por mucho tiempo ha sido dominado por hombres?

En la magia hay muy pocas magas. Mi abuela es la primera maga que ganó un premio de magia para Venezuela. Digamos que la imagen de la magia es un mago y no una maga, pero verlas es sorprendente.

¿Cuál fue su primera presentación como mago?

Mi primera presentación como mago fue cuando tenía cuatro años de edad, era el ayudante de mi abuela en una rutina, en un festival para magas.

¿Cómo tomaron sus padres la decisión de ser mago?

Mis padres al principio no les gustaba mucho la idea, porque empecé muy pequeño, entonces todo ese mundo era nocturno. A mí me encantaba acompañar a mi abuela a los congresos de magia y eventos. Con los años, mis padres entendieron que quería dedicarme a la magia y lo aceptaron. Mi padre siempre me apoyó.

¿Su abuela de quién aprendió la magia?

Mi abuela era abogada y tenía un novio, que la invitó a la graduación de mago de su hijo y durante esa ceremonia anunciaron el curso para aprender de magia, entonces a mi abuela le llamó mucho la atención, es así como entra a estudiar. Ella vio la magia como un hobby.

¿Fue consciente en el momento en que toma la decisión de ser mago?

Todo fue pasando con el tiempo, es así como paralelamente siento que quiero dedicarme a la magia, incluso lo fui alternando con mis estudios profesionales de negocios internacionales, después de graduarme, decidí dedicarle todo mi tiempo a la magia.

¿En algún momento se ha cansado de la magia?

He tenido momentos como en todo, pero creo que siempre hay bajones y subidas. Siento que cuando quieres algo debes luchar por eso. Las subidas y las bajadas son muy importantes, porque he aprendido y para llegar al éxito hay que trabajar duro. Además, disfruto mucho hacer magia y no lo puedo llamar trabajo.

¿Qué elementos tenía su primera rutina?

Cuando empecé me vestía como mago y hacía todo lo clásico, pero después encontré el estilo de magia que me gusta. Desde hace seis años dejé la típica imagen cliché del sombrero de mago. Ahora soy un mago del siglo XXI, con redes sociales y nueva imagen. Mis elementos favoritos son las cartas, el mentalismo y el show de teatro.

¿Qué sintió al quedar campeón latinoamericano de magia?

Es una historia muy linda. A los 10 años me enteró de que hay congresos de magia y, entonces le pedí a mi mamá que dejé ir al congreso de magia con mi abuela, es así como unos meses antes me inscribo para participar y durante seis meses estuve practicando mi rutina.

¿Existen distintas corrientes en la magia?

No se llaman corrientes sino escuelas, pero en Latinoamérica no hay mucho de eso. En España se habla mucho de esas corrientes, porque hay magos muy buenos y reconocidos. Por ejemplo, está la escuela de Tamariz, que sigue activo y todos los años hace giras, además es uno de los mejores magos de cartas del mundo.

¿Los magos de América Latina tienen alguna característica que los diferencie de magos de otros continentes?

En Latinoamérica no es tan fuerte el tema de la magia y los países que lideran la magia son Colombia, Brasil y Argentina. Hoy en día la magia la lideran Estados Unidos y España. Cuando te llaman de otros países es porque eres bueno haciendo magia.

¿Existe la mentira en la magia?

La magia es el límite que transforma la realidad en fantasía, que crea una sorpresa en el público sin importar la edad, ese es el momento más lindo de la magia.

¿Cuál es el espectáculo que presentará en Bogotá?

Estaré el 3 y 10 de agosto en Bogotá con el show Out of the Box, en el Teatro Barajas. El espectáculo está lleno de misterio y todas las sorpresas salen de las cajas, además están unidas la magia, el humor y mentalismo. Igualmente, todo el espectáculo es interactivo.