La Red Zoocial

“No hay que subestimar a los animales, ellos entienden todo”: Lina Cardona

La Red Zoocial

Lina Cardona dice que no se siente sola gracias a sus dos mascotas: Jack y Mila.

Lina Cardona dice que no se siente sola gracias a sus dos mascotas: Jack y Mila. Óscar Pérez

¿Hace cuánto tiene sus mascotas y cómo las escogió?

A Jack lo tengo desde hace cuatro años y llegó a mi vida después de terminar una relación en la que teníamos un perrito llamado Matías. Mi ex se quedó con él y me dolió tanto su ausencia que por eso conseguí a Jack, para no sentirme tan sola. A Mila la tengo desde hace un año y medio. Llegó para hacerle compañía a Jack. Considero que es mejor tener dos para que jueguen y se hagan compañía cuando no estoy.

¿Qué debería preguntarse una persona antes de tener mascotas?

Una mascota implica muchas responsabilidades, entre ellas dedicarles tiempo, tener un buen espacio, jugar con ellas, ya que necesitan hacer actividad física, darles mucho amor y educarlas. Así que si alguien lo está pensando, es importante que se pregunte si realmente está dispuesto a asumir estas responsabilidades, porque a veces por egoísmo tenemos mascotas y las dejamos olvidadas. Estos animales son muy nobles y nos enseñan un tipo de amor increíble e incondicional, y así mismo hay que retribuirles.

¿Qué hace con sus mascotas, un plan con ellas?

Procuro jugar mucho con ellos, son mis loquitos, tienen muchos juguetes y esa es la clave para que no hagan males en la casa. Amo llegar y tirarme al piso a jugar con ellos. Cuando estoy grabando van al colegio y allá corren y juegan todo el día. Así esté cansada, les dedico el tiempo para jugar.

¿En qué momento las mascotas pueden resultar la mejor compañía?

Yo vivo sola y realmente puedo decir que no me siento sola gracias a ellos. Llegar a la casa y saber que ahí están esperándome con tanto amor y con sus peloticas en la boca para jugar me llena de felicidad. Por otro lado, es hermoso ver cómo sienten cuando estás triste o feliz, así que en momentos de tristeza es increíble cómo comprenden y se quedan a mi lado.

¿Y cuándo no?

No son buena compañía cuando llega visita, porque Jack les ladra mucho a los desconocidos. En ese momento sí quisiera callarlo y encerrarlo. Pero lo que hago es cogerlo y educarlo con amor, no subestimarlo. Ellos entienden todo.

¿Qué piensa sobre volver a las mascotas vegetarianas?

Los perros no son animales herbívoros sino carnívoros. Así que ellos sí comen carne y pollo. Los alimento con recetas naturales; desde hace un año aproximadamente dejaron el concentrado. Comen también algunas frutas y vegetales. Les hice el cambio porque el concentrado no es la mejor alimentación para ellos. Desde que cambié son más felices a la hora de comer, tienen un mejor pelo, y en cuanto a su salud y digestión, son excelentes.

Se habla mucho de la humanización de las mascotas. ¿Qué piensa de eso?

Es cada vez más habitual en nuestra sociedad. Disfrazarlos, ponerles ropa, hacerles fiestas. Yo respeto todo tipo de pensamiento, sin embargo hay que tener claro que son animales y que, aunque los amamos, ellos no tienen las mismas necesidades que nosotros.

¿Tiene algún pecado que cometa con ellas y las humanice?

Si hace mucho frío, les pongo ropita, pero esto no me parece grave. Sin embargo no lo hago con mucha frecuencia, prefiero que estén libres y cómodos, que se vean como animales.

¿Qué piensa de la gente a la que no le gustan los animales?

Respeto y entiendo a las personas que no les gustan los animales, pero no tolero la violencia animal.

¿Es necesario que su pareja, por ejemplo, también comparta ese amor por las mascotas?

Para mí es fundamental que mi pareja también ame a los animales, porque soy una persona muy sensible por ellos, así que no soportaría a alguien que trate mal a mis perros o a cualquier otro animal. Es muy importante y aportaría mucho a la relación.

Un momento inolvidable con sus mascotas.

Cuando solo tenía a Jack me fui para Santa Marta con él. Yo creo que el día más feliz de su vida fue cuando estuvo en la playa y vio el mar. No paró de correr, jugaba con las olas, fue absurdamente feliz, y pasa lo mismo que con los hijos, uno es feliz de verlos tan felices. Otro momento que disfruto mucho con ellos es cuando vamos a fincas. Se vuelven locos con los conejitos, las gallinas, caballos, etc. La pasamos muy bien en esos ambientes.

¿Una cosa que haga cuando tiene algún problema con sus mascotas y que le haya funcionado?

Educarlos. No es fácil y requiere de mucha disciplina, constancia y paciencia, pero es lo mejor por ellos y por uno mismo. Además, es importante no subestimar a los animales. Ellos son muy inteligentes y debemos entender que todo lo pueden aprender si con amor nos dedicamos a enseñarles.

Para finalizar, ¿qué no le puede faltar a una mascota?

Un espacio digno. Su camita, cobija, buena comida, muchos juegos y mucho amor.

¿Y usted volvería a su mascota vegetariana? Envíenemos sus respuestas a [email protected]