Está al frente de la plataforma RTCV Play

Para Rodrigo Holguín el entretenimiento ahora es “online”

El Espectador

¿Con qué propósito se creó RTVC Play?

Desde hace unos años, no solo en Colombia sino en todo el mundo, se ha venido haciendo más y más evidente la migración de espectadores a plataformas de entretenimiento online, donde pueden consumir contenidos cuándo, cómo y dónde quieran. Es parte de la misión de RTVC generar contenido de calidad para todas las audiencias de nuestro país, y si buena parte de ellas transita a otras ventanas y a otros modos de relacionarse con dichos contenidos, es crítico tener algo que ofrecerles incluso en esos escenarios. La respuesta de los medios públicos a ese fenómeno es la plataforma RTVC Play, un lugar donde los colombianos pueden acceder, sin costo alguno, a más de 1.200 series, documentales, películas, unitarios y podcasts provenientes de marcas prestigiosas y posicionadas como Señal Colombia, Radiónica, Radio Nacional, Señal Memoria y Canal Institucional, además de a las series originales creadas y producidas por RTVCPlay pensando sobre todo en audiencias jóvenes.

¿Qué tanto ha cambiado la plataforma desde su creación?

Al principio el propósito era ser una suerte de “vitrina” online, permanente, para los contenidos de las marcas de RTVC Sistema de Medios Públicos. Eso se mantiene, por supuesto, pero 2017 representó un punto de inflexión importante, pues surgió la idea de definirnos también como creadores y empezar a proponer contenido propio a través de cuatro series originales que ya fueron producidas y se encuentran actualmente publicadas en la plataforma. 2018 representa un paso más allá, pues ahora estamos convocando a productores, realizadores audiovisuales, e incluso a youtubers, para que se conviertan en co-creadores de parte de nuestra oferta de contenidos originales. El centro de todo sigue siendo RTVCPlay como plataforma, pero ahora buscamos ofrecer una experiencia más completa.

¿Un portal de entretenimiento en un canal público como RTVC debe tener las mismas características de uno creado para un canal privado?. ¿cuáles serían las diferencias?

RTVC Play tiene la particularidad de exponer en un mismo lugar los contenidos creados por todas las marcas del sistema de medios; muchas de esas producciones son por supuesto entretenidas a la par que buscan hacer pensar a sus audiencias, revelar otros mundos o descubrir nuestro contexto de forma diferente. Al representar más del 90% del material que ofrecemos de forma gratuita a audiencias dentro y fuera de Colombia, esos contenidos de entrada nos dan un diferencial: tenemos el sello de calidad de RTVC en un sinnúmero de formatos innovadores, propositivos en lo estético y ponderados en su línea editorial; nos aventuramos al terreno donde están ocurriendo las grandes transformaciones de producción y consumo de contenido audiovisual, pero lo hacemos con la seriedad y la responsabilidad propias del sistema de medios públicos. Ahora, cuando hablamos de la oferta de contenidos de RTVC Play como marca, procuramos cumplir los mismos preceptos pero arriesgando más en temáticas, narrativas y estéticas, pensando en que le hablamos a un público joven y joven adulto que puede ser implacable y muy exigente

¿Cuál sería la definición más acertada para la expresión "Entretenimiento" en los sistemas de RTVC?

No puedo hablar por todo RTVC pues dirijo solo una de las marcas, pero si se tratara de llegar a una máxima que nos una y nos defina, para mí sería algo como “La posibilidad de divertirse, emocionarse, explorar mundos desconocidos y descubrir lo cotidiano desde perspectivas diferentes”.

¿Cuál es el público objetivo de RTVC Play?

Al ser la plataforma de entretenimiento online de todo el sistema de medios, por supuesto, tenemos contenidos para todas las audiencias, pero como marca queremos hablarles sobre todo a las audiencias de jóvenes y adultos jóvenes, que son los rangos donde se concentran mayoritariamente nuestros usuarios.

¿Cómo se asume la diversidad regional en esta plataforma?

Por fortuna las marcas del sistema de medios nos aportan contenidos que visibilizan ampliamente las regiones de Colombia. Señal Colombia con sus series documentales, Canal Institucional con sus producciones protagonizas por líderes y comunidades de todo el país, y Señal Memoria con sus series que ya son clásicos, nos aportan continuamente contenidos que van en esa línea. Por otro lado, ya hablando de nuestros esfuerzos puntuales como RTVC Play, hay que decir que no descuidamos el contacto presencial. Estamos acudiendo regularmente a regiones para enterar a las comunidades, particularmente al sector educativo, de lo que pueden encontrar en la plataforma, contenidos todos de calidad y de altísimo potencial pedagógico. También aprovechamos esos viajes para grabar contenido in situ donde visibilizamos a la gente del común, les permitimos pronunciarse frente a la cámara, y posteriormente publicamos ese contenido en nuestras redes sociales. Esa posibilidad de difusión termina siendo emocionante para alguien que a duras penas tiene acceso a internet. Queremos que la gente en todo el país entienda que nuestra plataforma no es exclusiva de las marcas de RTVC; también está disponible para el colombiano de a pie, que vive hasta en las regiones más apartadas. Por otro lado, en nuestras producciones originales procuramos tener un abanico de personajes que al menos nos aporte un eco de región. En ese sentido también somos diversos.

¿Cómo se vinculan los contenidos de Señal Colombia, Señal Institucional, Radio Nacional y Radiónica en esta plataforma?

Con Señal Colombia y Canal Institucional hay una relación de doble vía. Nos enteran de antemano de su programación de contenidos en pantalla de televisión y nos indican a partir de qué momento estos pueden estar disponibles en RTVC Play; luego nosotros entramos a programarlos según nuestro criterio, enterando previamente a las marcas de nuestros planes. Hay momentos en los que preparamos estrategias coordinadas, lanzamientos simultáneos tanto en televisión como en nuestra plataforma por ejemplo, o decidimos que el contenido estará disponible en RTVC Play tan pronto finalice la emisión en TV. Por otro lado, con la Subdirección de radio, que coordina a Radio Nacional y Radiónica, estamos trabajando en dos formatos originales que se publicarán solo en RTVC Play pero se basarán en eventos en vivo creados y organizados por ellos. Aparte de eso, publicamos regularmente los podcasts que graban varios de los locutores, programadores y colaboradores de ambas emisoras.

Los contenidos digitales se mueven con mucha celeridad. ¿Qué tanto se han modificado los gustos de los usuarios en este tiempo de exposición de la plataforma?

Esa celeridad es la que hace difícil estandarizar los gustos de los usuarios en el mundo de las plataformas de entretenimiento. Hay diversidad en géneros, formatos y estilos que encuentran su audiencia y allí se fortalecen. Pienso en todo caso que se ha mantenido la tendencia a proponer y popularizar series de temáticas universales… no es común encontrar contenidos exitosos que celebren lo local. En lo personal sí me interesa un fenómeno que se ha acentuado quizá en los últimos dos años, y es la explosión de contenidos pensados sobre todo para adolescentes. Series como 13 reasons why o The end of the F… world están visibilizando protagonistas muy jóvenes dentro de narrativas transgresoras, que no se preocupan en lo más mínimo por la corrección política. Esa visibilización de la audiencia joven es muy interesante y lo próximo que propondrá RTVC Play en cuanto a series originales no es ajeno a ello.

¿Cómo trabaja la plataforma de la mano con “youtubers” e influenciadores colombianos?

El año pasado RTVC Play lanzó Desconectados, su primera serie de ficción (actualmente disponible en la plataforma), y se diseñó una estrategia que involucró promoción presencial y en redes por parte de cuatro de los youtubers más reconocidos por el público joven y adolescente en Colombia. La respuesta fue abrumadora, beneficiosa para la serie y enriquecedora para nosotros al llamar nuestra atención hacia el fenómeno youtuber. Entendimos que allí había un filón para explotar también a nivel creativo. Por eso tendremos una serie de ficción donde uno de los personajes es precisamente youtuber, y lanzamos una convocatoria de creación en la cual retamos a los realizadores colombianos a trabajar en conjunto con un youtuber para el diseño y producción de otro formato.

En este momento está abierta una convocatoria para “youtubers”. ¿Cuál es la finalidad de esta convocatoria?

El impacto de los youtubers como creadores de contenido y/o como influenciadores es una realidad, y en lugar de evadirla preferimos abordarla desde la mirada y el estilo de RTVC Play. La convocatoria es para realizadores audiovisuales y casas productoras que se le midan al reto de trabajar conjuntamente, a nivel creativo, con un youtuber. Queremos propiciar un diálogo entre generadores de contenido que, si bien puede que no se miren con recelo, quizá sí han recorrido caminos distintos en su actividad. Para los realizadores el reto es explorar un lenguaje y estilo narrativo que muy probablemente hasta el momento desconocen; para el youtuber el reto es atreverse a darle un tratamiento de ficción a las problemáticas y temas que hacen parte de su día a día como un creador juzgado en función de un número de seguidores y que está obligado a publicar contenido casi todos los días de su vida. A posteriori, la idea es que el youtuber se convierta también en un replicador y canal de comunicación alterno del contenido que se produzca como resultado de la convocatoria. Esperamos que funcione en tres niveles: que sea creativo, protagonista y vocero de lo que generemos.

A través de esta convocatoria se hará una serie de ficción web. ¿Por qué?

La serie de ficción web debe ser el resultado del trabajo colaborativo del que hablaba y será publicada en la plataforma RTVC Play. La ficción será la herramienta que permita ahondar en temas, situaciones, problemáticas y realidades del mundo youtuber que probablemente a un influenciador le incomodaría admitir a nombre propio. Históricamente, grandes verdades de lo que somos como sociedad se han expuesto de forma más contundente desde la ficción y, en lo personal, considero que no hay razón para dejarlo de hacer. Por supuesto respetamos la lógica del contenido mismo para web: son diez capítulos de máximo siete minutos cada uno

¿Qué viene para RTVC Play?

Lo que sigue es consolidarnos como creadores de contenido, que la gente, productores y público en general, entiendan a RTVC Play no solo como una plataforma gratuita de entretenimiento, sino como una experiencia sintonizada con los tiempos que vivimos, una experiencia de la que pueden ser parte y hasta sentirse orgullosos. ¿Por qué? Porque surgimos al interior del sistema de medios públicos, somos colombianos y tenemos una proyección global, además queremos y podemos hablarles a nuestras audiencias de los temas que les interesan. Aparte de la serie web protagonizada por un youtuber tendremos una serie de ficción de 10 capítulos de 24 minutos cada uno, que busca confrontar a nuestros ídolos mediáticos de antaño con los “nuevos ídolos” de las redes sociales; también, junto con Radiónica, coproduciremos un docureality protagonizado por Radiolito, un extraterrestre obsesionado por descubrir las propuestas musicales en Bogotá y en las regiones. También desarrollaremos dos formatos basados en Rockeritos y Matinales Radio Nacional, eventos concebidos por Radiónica y Radio Nacional respectivamente, y que han tenido un impacto considerable en sus audiencias. Estamos mejorando además la experiencia del usuario en la plataforma, trabajando en alianzas con entidades públicas y privadas, propiciando conversatorios y espacios de intercambio en eventos relacionados con contenidos transmedia, series web y entornos OTT. En fin, hay mucho por hacer, sobre todo en el terreno en que nos estamos moviendo… lo importante es que estamos creciendo con paso seguro, y como equipo de trabajo estamos muy emocionados de que así sea.