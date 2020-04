Lanzará su disco en mayo

Pedro Capó: después de “Calma”, llega “Buena suerte”

Redacción un chat con...

¿Cómo nace su nuevo sencillo “Buena suerte”?

Está inspirado en la mística de la vida que nos lleva a coincidir con personas perfectas para uno. Amor a primera vista, almas gemelas, ese tipo de experiencias que yo creo que todos hemos sentido, aunque no haya sido recíproco. Todos hemos experimentado esa conexión especial con alguien en algún momento de nuestra vida, y no solamente en el amor, aunque esa es la perspectiva que yo le doy, pero hay otras cosas, como la suerte o el destino, que nos llevan a alcanzar cosas que parecían imposibles.

¿Qué tanta “Buena suerte” hay que tener en el escenario artístico?

Hace falta trabajo duro, enfoque, disciplina, talento... son muchos factores, dicen que estar en el lugar correcto y el momento perfecto encuentra uno la oportunidad para tener éxito.

¿Cómo describe la experiencia de componer canciones al lado de otros artistas?

Bonito, al principio me gustaba escribir solo y tener mi propio espacio... esas cosas hacen parte de mi proceso creativo, pero me encanta el juego de diseñar con gente que es afín. Para que las cosas salgan bien debe haber una química bonita y una conexión especial. Pasan cosas muy mágicas en un lugar en el que dos cerebros empiezan a pensar, además, se trabaja más rápido y se encuentran cosas cuando hay un lenguaje en común.

Su apellido está muy relacionado a la música latina, sobre todo con su abuelo, el bolerista Bobby Capó, ¿le ha pesado en algún momento su apellido? o lo utiliza a su favor...

Nunca me ha pesado, es mi sangre. Lo llevo con orgullo y respeto, es un legado hermoso, sin el maestro Bobby Capó yo no estaría aquí, mi padre es un gran músico y también es parte de lo que soy. Hago parte de la tercera generación, mi papá sufrió un poco más la fama de mi abuelo. A mí no me ha tocado eso, y si alguna vez lo he sentido, he tratado de usarlo a mi favor.

¿Siempre se ha sentido listo para defender el legado en la música de la familia Capó?

Siempre me he sentido listo para hacer lo que amo, para ser honesto y genuino con mi vocación. Vivo muy agradecido con mis ancestros y con todo mi legado musical, no solo del pueblo puertorriqueño, sino latinoamericano y mundial, porque yo estoy hecho de muchos sonidos. Todo lo que he escuchado a través de mi vida ha sido parte de la nutrición de lo que presento.

¿Cómo sabe cuándo una canción está lista para ser presentada al público?

Es algo que se siente, es difícil de definir, pero lo compararía con un abrazo. Creo que la honestidad es el ingrediente perfecto, porque lo genuino del proceso creativo de la canción es lo que crea la conexión... eso es lo que me dice a mí que una canción está completa, y claro, los temas de producción también.

¿Cuál es su relación actual con su muy exitoso sencillo “Calma”?

Agradecimiento total. Me preguntan mucho si me siento intimidado por el éxito que tuvo Calma, pero la verdad es que no, para qué voy a darle sentimientos feos a una cosa tan bonita que me pasó. Es una canción que acapara el planeta, algo que nunca esperé, nunca me imaginé que iba a ser un éxito mundial, pero sí sentía que tenía algo muy especial en mis manos por la conexión que sentí con esta canción.

Como compositor, ¿“Calma” lo inspira de alguna manera a escribir canciones?

Hay un concepto que se llama “Disco” que es una propuesta con un hilo conductor, y en el disco que estamos preparando, que sale en mayo, Calma y Buena suerte son colores dentro de una misma paleta. No me inspiro en Calma, pero sí hay un sonido que estoy trabajando en este disco.

¿Le gusta lo que está pasando con la música latina en este momento?

Creo que hay que agradecer al movimiento urbano, porque rompió un pop que estaba anticuado y hacía falta un cambio... eso nos trajeron exponentes como Bad Bunny, J Balvin, que están empezando a empujar desde otras esquinas. En un punto los géneros empiezan a sonar igual, pero estamos en una etapa en la que el pop, la cumbia, la bachata y el rock están empezando a fusionarse y a innovar. La música latina siempre tuvo la capacidad de estar en los tops del mundo.

¿Cómo es su relación con la fama?

Es una consecuencia, un producto secundario del éxito en esta industria, la fama trae mucho trabajo, agradezco tener 38 años porque estoy en un punto de mi vida en el que me considero maduro, estoy centrado, y eso me gusta, porque la fama trae mucho ruido.

¿Qué música escucha?

De todo, soul, rock alternativo, salsa, urbano, me gusta mucho encontrar música nueva que me aporte.

¿Qué tan importante es el silencio en su actividad cotidiana y como músico?

Importantísimo. El silencio, el espacio, el aislamiento es importante... tanto en lo creativo como en la sanidad. Musicalmente, todo se procesa desde un espacio de silencio.

¿Qué proyectos tiene?

Colaboraciones después de todo este proceso de la pandemia. Vamos a tocar, y vamos a cerrar el disco que estoy preparando en Miami.