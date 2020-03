Participó en el concurso “La Voz” en 2013

Rashid: un defensor de la música romántica

Redacción un chat con...

¿Por qué quiso sacar su sencillo “No puedo” en este momento?

Hace casi siete u ocho años yo ya había tenido algo que ver con esta canción. Cuando se la escuché a Andrés Parra, que es el compositor, le dije que la quería grabar porque quería atreverme a hacer música romántica, pero las cosas no se dieron y la canción quedó ahí, nadie la utilizó. Hace tres meses llegó Beto Urieles, que es el productor del tema, y me dijo: “¿por qué no hacemos la canción que íbamos a hacer en el pasado?”, y dije que sí, que tomáramos el riesgo y nos metimos al estudio de grabación.

¿Qué tanto cambió la canción en estos años de trabajo artístico?

Me gustó mucho musicalmente, también me encantó la letra. Hace tres años mi papá falleció. Siempre le gustó esa canción, tanto así, que le decía a mi mamá: “ojalá algún día la grabe”. Y así fue, la hice en homenaje a él, todo fue tomando ese cariño bonito, especial y espiritual. Lo que quiero comunicar con esta canción es ese amor que uno debe tenerle a la figura paterna, sin necesidad de que la gente sepa que mi papá falleció, eso no me interesa, que quede tan profundo en el mensaje.

¿Cómo era esa primera versión que le mostraron de “No puedo”?

La primera maqueta la hizo el productor y solamente tenía violines y pianos. Sin embargo, ocho años después, incluyó algunas influencias del country, sonidos electrónicos... pero siempre permanece lo romántico, el pop latino.

¿Por qué esperó tanto para hacer esta canción?

Creo que todo pasó en el tiempo preciso, mi vida musical se ha basado en diversos géneros que también me apasionan, no tanto como el romántico, pero aún así me gustan, y creo que no fue demora, sino más bien preparación tanto musical como personal.

¿Cómo fue el tránsito entre los demás géneros y el romántico?

Fue muy fluido y orgánico. Tomar este reto no es difícil, al contrario, es muy lindo porque es lo que me apasiona, y recibir de la gente ese respaldo que me hace tener la certeza de que no me equivoqué, es muy valioso. El temor siempre estaba presente, pero traté de ser muy positivo.

¿Quiénes eran sus referentes? ¿A qué artistas ha escuchado siempre?

Ricardo Montaner siempre ha sido uno de mis cantantes favoritos, también estudié mucho a Juan Gabriel... toda esa música vieja que me inculcó mi papá sin darse cuenta. A él le gustaba mucho cantar, y yo crecí escuchando música romántica, gracias a eso pude aprender a valorar la belleza que hay dentro de este género.

¿La música que va a lanzar de ahora en adelante más se parece a “No puedo”?

No puedo es un punto de partida importante y alto en mi carrera, porque en este poco tiempo la canción ha hecho un trabajo muy bueno. Fue el tema que lanzamos para ver cómo respondía la gente, y nos ha ido muy bien, así que la idea es seguirnos arriesgando.

¿Qué aprendió de los otros géneros que experimentó?

Aprendí que soy capaz y que, aunque me apasione mucho la música romántica, me puede llamar la atención el sonido del género urbano, así como me puede alegrar también la música tropical y que siempre, cualquiera que sea el estilo que vaya a interpretar, si le pongo corazón, va a salir bien.

¿Por qué empezó a cantar?

Porque toda mi familia ha estado relacionada con la música. De hecho, mi padre y mis tíos tenían un grupo musical. Gracias a ellos crecí con este amor al arte y me interesé por cantar.

¿Qué lo llevó a presentarse en “La Voz”?

La verdad, lo hice por conocer a Montaner, lo admiro mucho. En la audición el primero que se giró fue él; ese momento fue muy importante en mi vida porque siempre he cantado todas sus canciones, y ese día él se paró a cantar conmigo.

¿Qué hizo después de salir de este concurso musical?

Me fui para Estados Unidos porque una promotora de artistas de allá me escuchó, estuvimos en conversaciones durante un año y finalmente me radiqué durante un tiempo allá. Estuve seis meses en Los Ángeles y seis meses en Miami haciendo música y llevándola a todas partes para que la conocieran.

¿Qué proyectos tiene?

Estoy pensando en hacer un par de canciones de este mismo estilo, que marquen el sonido de Rashid, también queremos con mi equipo preparar shows en vivo que estén a la altura del público que se está uniendo a nosotros. Nunca los habíamos preparado porque primero queríamos ver cómo nos iba con la canción, pero ahora estamos dispuestos a presentarnos en varias ciudades que ya nos han pedido ser parte de algunos eventos.