Rastacuando, músico en serio y en broma

El Espectador

¿Cómo nació su sencillo “El seis”?

Es el primer sencillo de un álbum que tiene muchas sorpresas para el público en general y tenía un dilema, ya que no sabía qué tanta aceptación tendrían canciones serias y bonitas, porque el público está acostumbrado a escuchar canciones de humor.

¿“El seis” la interpretó en el programa de Jota Mario Valencia?

Sí. Esta canción la conoció mucha gente durante el programa Muy buenos días y les pareció muy bonita, entonces quise terminarla y grabarla con los arreglos pertinentes.

¿Dónde grabó el video?

El video fue grabado en Miami, en la playa. Y ya tiene más de un millón de descargas en diferentes plataformas digitales, lo que es un logro muy grande, porque se alcanzó de manera orgánica y no como hacen algunos en la industria de la música, que compran las visualizaciones.

La canción se llama “El seis”, pero su contenido habla del número siete ¿por qué?

A mis canciones les pongo como yo quiera. Lo que motivó el nombre fue un chiste que le hice a Jota Mario Valencia durante el programa, pero después Julián Gaviria, que es el director del video, la escucha, visualiza la historia y le da un sentido tan hermoso, que es la búsqueda del siete, que simboliza el amor perfecto, pero se muestra la imperfección que existe.

¿Por qué decide lanzar “El seis” como el primer sencillo?

El seis es una canción muy bonita, que cuenta la historia de alguien que busca su amor y todos en algún momento de la vida hemos buscado el amor ideal para nuestras vidas. Me la jugué con El seis y fue un acierto total. Su melodía es agradable y porque no era una canción de crítica social ni tan chistosa.

¿De dónde sale la frase “obvio sí, obvio sí”?

Es una expresión que nace en los barrios populares de Medellín. Y la uso en situaciones positivas, entonces se volvió una muletilla y en varios de los países que he visitado esperan a que lo diga.

¿Tiene definido el siguiente sencillo?

Sí, se llama Este tema amaste y la grabé en un programa, en Nueva Jersey, con un monstro de la radio. Le canté un pedacito de la canción y a la gente le gustó mucho.

¿Qué piensa Rastacuando de Lokillo?

Es un muchacho muy creativo y trabajador, además nos entendemos muy bien, porque a los dos nos gusta la música, aunque no compartimos los mismos gustos musicales. Además, me cae muy bien, me respeta y me invita siempre.

¿Se considera un buen improvisador?

El tema de la improvisación es muy extenso y Colombia es tan rico en improvisadores, pero todavía no conocemos la diversidad que tenemos en ese campo. Por ejemplo, en el Caribe hay improvisadores en el género del vallenato, en La Guajira, Antioquia y en los Llanos. Hay mucho talento.

¿Desde cuándo improvisa?

Desde que mi carrera estaba comenzando, aunque estaba un poco asustado la primera vez que lo hice ante cámaras, pero empecé a rimar. Entonces, así comencé mi carrera artística.

¿Participará en “Dejen el show”, el espectáculo de Lokillo?

Obvio sí. Estaremos desde el 2 de agosto en el Teatro Patria. Y es un show que cuenta con nuevos personajes, canciones, monólogos y situaciones. Interpretaré mis nuevas canciones e improvisaciones. Es algo mágico, porque se toca el alma de la gente.

¿Quiénes están en este show?

Por ejemplo, tenemos al Sin Flow, que es el primer cantante de reguetón intelectual; y a Severo Cuervo, que es un candidato a la presidencia.

¿Qué significado tiene para usted “Todo un Lokillo”?

Fue un show en el que estuvimos con Lokillo y otros personajes durante dos años y recorrimos los principales teatros de Colombia, además estuvimos en muchos países.