Shakira: “Cada concierto que grabo es un parto”

Lilian Contreras Fajardo / @ProhibidodeLili

No es la primera vez que Shakira graba un concierto. ¿Existe alguna diferencia entre “El Dorado” y las otras giras?

Esta gira fue un regalo de Dios, realmente creo eso. Nunca disfrutaba tanto estar en el escenario, porque daba por sentado que siempre tendría mi voz. Tener que contemplar la posibilidad de que pudiera perderla me hizo cuestionarlo todo, y confieso que estaba bastante deprimida, así que cada vez que subía al escenario era como la primera vez.

¿Por qué decidió grabar el concierto de Los Ángeles?

El Forum es un recinto icónico y siempre elijo una ciudad diferente para la grabación… me gustaba la idea de hacerlo en Hollywood también.

¿Le gusta verse en video? ¿Los pone en su casa, los ve junto a su familia, los disfruta o los estudia?

Ja, ja, ja, para nada. Todo lo contrario, soy mi peor crítica. Para mí cada videoclip, cada concierto que grabo en vivo es un parto. ¡No puedo no meterme en los detalles, y soy muy exigente conmigo misma, así que suele pasar que cuando por fin termino un proyecto ni quiero volver a verlo!

Como novedad “El Dorado WorldTour” llegó a cines. ¿Cómo le pareció esa experiencia?

Tengo que confesar, aunque he dicho que no me gusta verme en video, que esta vez, cuando fui al cine y vi el concierto en la pantalla grande con el documental, fue una experiencia emocionante. Esta gira la gocé como ninguna.

Puede ser una pregunta obvia, pero, ¿qué diferencias o qué ventajas hay entre ver a Shakira en vivo o en pantalla grande?

¡Tendrías que preguntarles a los fans! Obviamente me gustaría que todo el mundo pudiera ver el concierto en vivo, pero lo bueno de hacer una película es que los fans que no hayan podido venir aún puedan disfrutarlo, al menos eso espero.

¿Piensa, por ejemplo, en los detalles de los planos cerrados que permiten ver en pantalla lo que en un estadio no se puede apreciar?

Siempre pienso en los planos cuando estoy concibiendo un show -los planos que se ven en las pantallas del recinto los trabajamos durante todos los ensayos, como verás en la película.

Cada vez es más común que conciertos y documentales musicales se proyecten en cines. ¿Le gusta esa tendencia, le gusta que los fans de un artista se conecten mundialmente en los cines, ya que son una o dos fechas de proyección?

A mí sí, como dije antes, permite que los fans que no puedan asistir en persona tengan una experiencia similar, en colectivo.

¿La grabación de “El Dorado World Tour” puede considerarse un documental?

Sí, hay partes del documental que hablan de varios aspectos de la gira y que siguen el proceso de creación tanto como mis pensamientos sobre ella.

En estos videos en vivo, proyectados en cine, ¿se mejora el audio, el color?

A nivel técnico hay que adaptar sonido tanto como imágenes para la pantalla grande, pero el producto final reproduce lo que se oye y lo que se ve en el show, es una representación fiel.

Hace más de un año terminó la gira “El Dorado”. En retrospectiva, ¿cómo la ve y la siente?

¡Qué rápido pasa el tiempo! ¡No me creo que haya pasado un año ya… estoy con ganas de arrancar otra vez!

En este tiempo ha lanzado colaboraciones con artistas latinos. ¿Qué sigue para Shakira, qué pueden esperar los fans?

Este domingo actuaré en el Super Bowl de Estados Unidos, que es un objetivo que quería cumplir desde hace tiempo y marca un hito en mi carrera… y estoy grabando y componiendo nueva música ahora, el sencillo actual es una colaboración con Anuel usando un hook de una canción mítica de reggae… se llama Me gusta, y fue muy divertida hacerla, tiene una energía muy contagiosa. ¡Y viene más pronto!