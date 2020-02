Ha actuado en “Bones”, “iCarly” y “El conjuro”

Shanley Caswell: “El terror te hace sentir vivo”

¿Cuáles son sus películas favoritas de terror?

Diría que la número uno es la miniserie Rose Red, un programa de televisión en lugar de una serie. Otra de mis favoritas es The Rain, porque su nivel de terror es muy elevado.

¿Cómo es actuar en esa clase de producciones relacionadas con este género?

Hay siempre mucha diversión. Tú nunca sabes qué es lo que tendrás que hacer. O sea, de repente puedes estar en la mitad de la noche, cubierta de sangre. Es muy intenso, algo que de verdad amo de estas películas. Además, te ves en situaciones locas, y pienso en cómo es mi vida. Es decir, ¿esta es mi vida real? Estar cubierta de sangre a la mitad de Luisiana y gritando por mi vida. Es algo que amo, que es raro, pero lo disfruto de manera muy especial.

¿Cómo es su proceso cuando llega un nuevo proyecto? ¿Cómo es la preparación para un nuevo rol?

Cuando ves el guion tratas de descubrir cuál es la idea detrás, qué va a mostrar, entiendes el papel que te toca realizar y en la mayoría de los casos, para mí, es un personaje individual, que es identificar cuál es el sentido de la película, el tema o la idea que promueve. Para mí, lo que funciona es hacer una lista de todo en lo que dejo de trabajar y esas cosas que son difíciles para mí.

¿Tiene alguna protección para evitar que cualquier mal paranormal pueda afectarla mientras graba películas de terror?

No, no en realidad. Además de humor y risas. Sobre todo, hay mucha diversión, o así es como lo veo, y me gusta la idea de que lo paranormal sea real, pero al final del día depende de las creencias de cada quien.

¿Cuáles de las historias de terror es la que más le asusta?

Esas que tratan sobre posesiones y perder el control de tu cuerpo y de lo que piensas. Eso es lo que más me asusta.

¿Por qué optó por el terror y no siguió con la comedia como su participación en “iCarly”?

En realidad, pienso que hacer películas de terror es muy aceptable. Mucha gente ve películas de terror por lo que es divertido, y amo hacer papeles en películas de terror por esa misma razón: es muy divertido. El terror te hace sentir vivo.