Silvestre Dangond: "Mi responsabilidad ya no es musical, es social"

El Espectador

Está lanzando el trabajo discográfico “Esto es vida”, ¿cómo fue el proceso creativo para hacer este álbum?

Esto es vida es un resumen de muchas cosas musicales. Cuando comencé a trabajar en este álbum, partí de la nada, porque no me gusta trabajar bajo presión. No soy de los que se dejan imponer cosas, así que el proceso fue totalmente sorprendente, incluso para mí. Fui escogiendo canciones y me fui sintiendo cómodo y traté de darle gusto a la gente. Tener a todo el mundo contento es imposible, pero el álbum se llama Esto es vida porque me movió todas las fibras, incluso lloré muchas veces.

Siempre ha hablado sobre el alma, ahora desde el disco “Esto es vida”, ¿qué es el alma?

Esa palabra tiene distintas definiciones, pero yo pienso que el alma es lo más profundo que uno puede tener. A veces hablamos del corazón, pero es mucho más físico porque late. El alma, en cambio, no se ve, solamente se siente. El alma es algo espiritual que te deja sin palabras y sin aliento. Yo puedo decir que para hacer este trabajo puse el alma por completo.

¿Por qué hacer un álbum con 16 canciones en este momento?

Hace pocas horas hablé con el presidente de Sony, mi disquera, porque la versión física se agotó al instante. Les tocó poner cinco mil unidades más, así que eso me dio la respuesta de por qué hacer 16 canciones y publicarlas todas en un álbum. Este disco es para todos los gustos y diez temas no eran suficientes para complacer a toda la gente.

¿Para “Esto es vida” tenía mucho material acumulado?

No. Al contrario, yo quería hacer doce canciones nada más, pero luego entendí que no podía ser injusto con la juventud que se ha conectado con mi música nueva, así que me arriesgué y publiqué las 16.

“Gente valiente” fue el registro anterior, ¿qué tanto se parecen estos dos discos en sus procesos de realización?

Hay muchos elementos que conectan a Gente valiente con Esto es vida. Gente valiente me dio una amplitud musical impresionante, porque sentí que era como cuando yo vivía en un pueblo pequeño y de pronto me soltaban en una ciudad muy grande. El vallenato bien criollo me gusta mucho, pero a raíz de ese disco anterior puedo decir que puedo innovar.

¿Cuál ha sido el principal aprendizaje con “Esto es vida”?

Este álbum es, ante todo, muy real. Cada canción es verdadera. Por ejemplo, Sigo siendo el papá, con la que decidí abrir el disco, salió de un sueño que tuve durante los terremotos en México. En Esto es vida no hay nada hecho por encargo.

A propósito, ¿por qué lanzó como sencillo “Sigo siendo el papá”?

Yo tenía que darles a mis seguidores alguna herramienta. Es un regalo, pero esa canción no es apta para antisilvestristas, no es la indicada para aquellos a quienes nunca les va a gustar mi música. Fueron tres años de palo y yo asumo con responsabilidad las críticas, pero mis seguidores no tienen que soportar eso.

¿Las fusiones que ha hecho con diversos ritmos le dejan conocer mejor el folclor vallenato?

Sin duda. El vallenato es muy rico y todo le cabe, aunque creo que este álbum es muy equilibrado y traté de no irme a los extremos. Yo no soy Alejo Durán y no soy un superhéroe para rescatar el folclor; además, no quiero esa responsabilidad.

¿Cuál es la responsabilidad de quienes pertenecen a lo que se llamó nueva ola del vallenato?

Pienso que tenemos una responsabilidad más social que musical en este momento. Para mí es rico ver el panorama y ver artistas apostando por cosas diferentes, así tengamos las bases de los clásicos.

El 2 de junio va a hacer el lanzamiento del álbum en Valledupar, ¿qué va a pasar ese día?

Yo no sé qué va a pasar, porque a mí no me gusta planear mis conciertos. Al comienzo pensé en cantar únicamente seis canciones de Esto es vida, pero todo ha funcionado tan bien que tal vez cante unos catorce temas.