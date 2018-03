JOSÉ A. GONZÁLEZ PRESENTA SU SERIE FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL EN EL CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN DE BOGOTÁ

“Todos somos buenos”, una apuesta por capturar la diversidad

¿Cómo surgió el proyecto “Todos somos buenos”?

Desde hace 10 años he fotografiado a muchas personas alrededor del mundo, pero este proyecto comenzó con un viaje por tierra de Nueva York a Colombia y continuó con otros que he hecho por el país durante los últimos cinco años. Es como una obsesión audiovisual de ver a la gente y fotografiarla. Las imágenes hablan por sí solas.

¿Cómo se acerca a las personas?

Antes de la fotografía hay un encuentro, y es parchar con la gente. Hubo momentos que duraron tres segundos y otros, cuatro horas, por lo que la fotografía pasa a un segundo plano. En esta exposición están recopiladas muchas conversaciones positivas que entablé con personas del país. Todos son momentos de amabilidad y de empatía. Si nos acercamos a una persona de manera tranquila, también podemos crecer emocionalmente y aprender de los otros.

Vea: Galería: Exposición fotográfica exalta diversidad de los colombianos

De todos estos encuentros, ¿cuál es el que más destaca?

Hay una fotografía de una mujer indígena tapándose parte del rostro con sus manos. Eso fue un encuentro en Mitú, a las 8:00 a.m. Ese día estaba muy cansado y me senté en una cafetería. Esta señora caminaba y se sentó, porque también estaba cansada. En ese momento la vida nos juntó y comencé a saber un montón de cosas de ella. Era una mujer muy pobre, pero que no necesitaba nada, había venido remando cuatro horas por el río Vaupés y llegó, esa mañana, a hacer una diligencia al pueblo.

¿Por qué decidió llamar la muestra “Todos somos buenos”?

Esta exposición busca generar una conversación entre seres humanos enfrentados con otros seres humanos. En todos los viajes que he hecho me he dado cuenta de que a la hora de la verdad nadie tiene la razón absoluta, pero todos tienen la razón. Esta propuesta, de Todos somos buenos es algo supremo, que está mucho más arriba y dice: “Ahí están ustedes, se tienen que poner de acuerdo”, porque el éxito de la vida también es ponerse de acuerdo, los países que lo logran salen adelante.

¿Cómo dialoga esta exposición con la situación actual del país?

Ya salimos del proceso de paz. Creo que el trabajo que hay que hacer ahora es mirarnos, porque el mundo entero está en una guerra ni la berraca. En nuestras familias hay peleas, en nuestros hogares hay situaciones difíciles. No estoy diciendo que va a ser el mundo perfecto, pero es también una terapia para echar para delante y evolucionar. Creo que si nos juntamos, podemos encontrar lazos humanos que nos acerquen.

¿Por qué decidió hacer la exposición en gran formato y en la calle?

Queremos que la gente converse con las miradas. Es publicidad para nosotros mismos y es mostrar la belleza real. Todos somos modelos. Es mirarnos a los ojos. Estas fotos no tienen nombres ni procedencia, ni escritos en ningún lado, porque es una manera de quitarnos ese filtro. Somos humanos, habitantes del planeta Tierra, todos tienen su elegancia, su tristeza y sus luchas. También se vale criticar, pero antes de eso, lo que quiero es que miren las caras.

Según sus viajes, ¿cómo ve la situación en otros países?

Colombia es un paraíso. Afuera me parece que hay un grave problema de desamor que es el problema del mundo actual: no nos miramos y ni nos saludamos, todos estamos muy desunidos, la gente no se habla, no se mira. Esto no es sólo una conversación para el país, es una invitación al encuentro, para el mundo.