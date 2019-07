Es la ganadora de Endeavor Colombia

Vicky Ricaurte: “Se cree que una mujer con tres hijos no puede liderar una empresa”

El Espectador

¿Qué es la programación?

Es darle una serie de instrucciones sencillas a una computadora; una competencia necesaria para afrontar el reemplazo de trabajos que está trayendo la inteligencia artificial. Es un lenguaje, no una materia. En pocos años todas las materias del colegio se verán con programación y pasará lo que pasó con el inglés.

¿Por qué la programación será tan importante en el futuro?

El 65 % de los estudiantes que empiecen primero de primaria serán empleados en trabajos que aún no existen, y el 80 % de ellos requerirán habilidades de programación. Aprender a programar es tan importante como leer, escribir, sumar o restar. No es un asunto solo para ingenieros. Sin embargo, solo uno de cada diez colegios enseña a programar.

¿En qué consiste el sistema de aprendizaje de Arukay?

Consiste de entrenamiento a profesores, contenido didáctico para estudiantes y maestros, y una plataforma de e-learning que controla el proceso y almacena data sobre la manera en que los niños aprenden.

¿Cómo fue el desarrollo?

Lo desarrollamos en casa con un equipo de profesores, editores, actores de voces, animadores y editores. Nos tomó un año, pero todo el tiempo lo estamos mejorando.

¿De qué manera se implementa en los colegios?

El colegio compra el sistema de aprendizaje y hacemos un acuerdo en el que se definen fechas de implementación a nivel académico, operativo y administrativo.

¿Cómo se pone en marcha?

Los requerimientos son súper básicos, tanto de hardware como de conectividad. Corre en PC o en Mac sin importar el sistema operativo. Y con cinco megas y treinta niños conectados, la plataforma de Arukay funciona.

¿A cuántas instituciones ha llegado el modelo?

Actualmente contamos con 30.000 estudiantes en 22 colegios. Y para comienzos de 2020 tendremos 50.0000 más.

¿Cómo lo han recibido los niños?

En promedio, el 85 % de los estudiantes tienen un desempeño superior alto; el 17 %, un desempeño superior.

Como emprendedora, ¿cuál es el desafío más grande?

Encontrar un modelo comercial escalable y un equipo adecuado, apasionado por la educación tecnológica.

¿Considera que hay diferencias entre emprender como hombre y como mujer?

Sí. En general es mas difícil contratar para una mujer. Hay prejuicios de género cuando una mujer, que tiene tres hijos, lidera una empresa. Se piensa que no tiene el tiempo, la energía o la pasión requerida para hacer escalar una compañía y volverla global.

Si otra mujer le pidiera un consejo clave antes de lanzarse al agua del emprendimiento, ¿qué le diría?

Que como emprendedora no tendrá más tiempo, no trabajará menos horas y las cosas no serán color de rosa. Todo lo contrario: trabajará más horas y todos los días, incluyendo fines de semana. Pero dejará huella en el mundo, cambiará vidas y, en el caso de Arukay, revolucionará la educación para la siguiente generación.

El emprendimiento implica frustraciones, ¿cómo combatirlas para evitar darse por vencida?

En general es un camino solitario; sin embargo, es clave cenar, tomar café y conectarse con otros emprendedores con quienes compartir los retos.

¿Qué le aportó a su emprendimiento su paso por el mundo empresarial?

En el mundo corporativo aprendí a manejar equipos multiculturales, cómo hacer negocios en diferentes países, cómo manejar presupuestos y reportar a una junta directiva, y cómo implementar estrategias comerciales para llegar a metas propuestas.

¿El país da oportunidades a los emprendedores o les pone trabas?

Creo que el ecosistema de emprendimiento ha evolucionado de forma maravillosa. Hay apoyos desde la idea hasta el escalamiento. Sin embargo, los impuestos son extremadamente altos y las grandes empresas pagan en plazos muy extensos, lo cual hace que los emprendedores se tengan que financiar por dos o tres meses sin ningún tipo de reconocimiento financiero.

¿Qué se necesita para tener éxito en un emprendimiento?

Persistencia, esfuerzo, intentarlo una y otra vez, y ver cada interacción como un proceso de aprendizaje. Siempre buscar modelos escalables y replicables, y pensar en cómo resolver problemáticas globales.