En “Westworld” interpreta a Engerraund Serac

Vincent Cassel debuta en la televisión

Redacción un chat con...

El actor francés se une al programa de Lisa Joy y Jonathan Nolan encarnando a un personaje que quiere controlar todo y a todos, por medio de algoritmos, para que no haya sufrimiento y pobreza.

En “Westworld” encarna a Serac, quien tiene una gran interacción con los personajes femeninos del programa…

Sí, eso me llamó la atención. La serie es sobre mujeres. Los personajes principales, los más motivados de toda la serie son figuras femeninas fuertes que luchan por sus derechos, que no quieren ser controladas, que quieren justicia. Ellas son rudas.

Jonathan Nolan dice que siente que no hay mucha esperanza en “Westworld”, pero que también se puede ver la fuerza femenina como esperanzadora y positiva.

Me llamó la atención el aspecto femenino de toda la aventura. Tenía el mismo sentimiento sobre mi relación con Maeve (interpretada por Thandie Newton), es gracioso que este tipo, que es el más inteligente, el más rico y el más poderoso, finalmente tenga una coincidencia con un robot. Ella es la única pareja que tiene, realmente intelectual.

¿Qué opina de que en esta temporada exista la idea del “sistema”?

Bueno, esta máquina tiene la capacidad de leer el futuro. Entonces, cuando sabes lo que va a pasar, solo tienes que cambiar unas pequeñas cosas aquí y allá para que algo no suceda. En Westworld la idea es controlar todo para que no suceda ninguna crisis. La idea principal de Serac es deshacerse del sufrimiento, la pobreza, la desigualdad y todo eso; así que cuando lo piensas, no es una mala idea, pero cuando quieres imponer eso a millones de personas, sin que ellos lo sepan... es imposible.

Este es su primer programa de televisión. ¿Cómo lo vivió y trabajó en comparación con una película?

Muy interesante y diferente. En primer lugar, se debe trabajar con muchas personas diferentes, por lo que no se puede confiar solo en una de ellas. Entonces, el resultado de eso es que tienes que asumir toda la responsabilidad de lo que haces, debes cuidarte a ti mismo y al personaje, y eso me gustó. Es una escala diferente, es mucho tiempo, hay mucha gente involucrada, hay muchos lugares diferentes, pero también me gustó. Me dio una sensación de libertad. Esta es una pieza de conjunto de proporciones épicas, más que incluso la mayoría de los otros programas de televisión, hay muchos personajes diferentes y muchos directores diferentes.

¿Era fanático de “Westworld”?

Sí. Vi ambas temporadas, así que cuando me llamaron estaba emocionado, porque realmente me gustó el programa. Estoy orgulloso de ser parte de esta serie. Siempre he pensado que es el programa más elegante que está al aire. Es inteligente, es adulto, está increíblemente bien hecho y producido. Es un espectáculo de alta calidad.

¿Qué tantos detalles le dijeron sobre la nueva temporada?

Cuando me llamaron por primera vez la cosa todavía estaba evolucionando, pero me dijeron de qué se trataba y qué haría mi personaje (principalmente) en la historia. Y luego descubrí más cuando me dieron a leer un episodio. En Westworld nunca se sabe realmente. Pero conocía sus intenciones y sabía que el personaje era muy interesante de interpretar.

Además de los diferentes personajes y directores, hubo muchos lugares diferentes, ¿dónde se rodaron sus escenas?

Rodamos en España, América del Norte y Singapur, que es un lugar pequeño y está muy controlado, así como limpio.